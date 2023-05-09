تكنولوجيا: Oppo تستعد للإعلان عن هاتف OPPO F23 5G في 15 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Oppo إعلان تشويقي على منصة تويتر أوضحت من خلاله خططها للإعلان الرسمي عن هاتف OPPO F23 5G في حدث يعقد في السوق الهندي في 15 من مايو.

تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف OPPO F23 5G في السوق الهندي خلال الأسبوع المقبل، ولقد كشفت العملاق الصيني عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار من خلال إعلان تشويقي.

وتشير التوقعات أن هاتف OPPO F23 5G يأتي بمواصفات وتصميم يحاكي هاتف A98 5G الذي قدم في السوق الصيني اليوم.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف OPPO F23 5G يضم ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز بإطار أكبر في الجزء السفلي من الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120Hz، من جانب أخر تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم بيضاوي لوحدة الكاميرة والذي يتضمن اثنان من الدوائر وثلاثة مستشعرات، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon من كوالكوم، كما تقدم Oppo هاتف F23 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود والذهبي.

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