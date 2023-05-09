شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وارن بافيت: أبل أفضل استثماراتنا فى Berkshire Hathaway والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير وارن بافيت رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي " القابضة، أن شركة أبل هي أفضل من أي شركة أخرى في محفظة Berkshire Hathaway ، مضيفا أن أبل تختلف عن الشركات الأخرى التي يملكونها، إنها مجرد شركة أفضل"، بحسب موقع TOI الهندي.
وأضاف: كانت معاييرنا لـ Apple مختلفة عن الشركات الأخرى التي نستثمر بها..لقد صادف أن تصبح أفضل عمل نمتلكه، وتابع: أنا نادم على بيع بعض أسهم الشركة قبل عامين..لقد كان لدي بعض الأسباب التي تجعل المكاسب مفيدة في هذا العام من الناحية الضريبية..لكنه كان قراراً غبياً.
واستحوذت شركة Berkshire مؤخرًا على 5.6٪ من أسهم أبل، وقال بافيت إنه قد يشتري المزيد، فيما سجلت أبل انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 3 ٪ عند 94.84 مليار دولار للربع الثاني من عامها المالي 2023 مقارنة بـ 97.28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ، متأثرةً بهبوط مبيعات Mac و iPad.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، تجاوزت الأرقام تقديرات ستريت البالغة 92.96 مليار دولار وفقًا للبيانات الواردة من منصة معلومات السوق Refinitiv.
قال تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "يسعدنا أن نعلن عن رقم قياسي على الإطلاق في الخدمات وسجل ربع سنوي لأجهزة iPhone على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات ، وأن تصل قاعدتنا المثبتة من الأجهزة النشطة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".
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