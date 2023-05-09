شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وارن بافيت: أبل أفضل استثماراتنا فى Berkshire Hathaway والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير وارن بافيت رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي " القابضة، أن شركة أبل هي أفضل من أي شركة أخرى في محفظة Berkshire Hathaway ، مضيفا أن أبل تختلف عن الشركات الأخرى التي يملكونها، إنها مجرد شركة أفضل"، بحسب موقع TOI الهندي.

وأضاف: كانت معاييرنا لـ Apple مختلفة عن الشركات الأخرى التي نستثمر بها..لقد صادف أن تصبح أفضل عمل نمتلكه، وتابع: أنا نادم على بيع بعض أسهم الشركة قبل عامين..لقد كان لدي بعض الأسباب التي تجعل المكاسب مفيدة في هذا العام من الناحية الضريبية..لكنه كان قراراً غبياً.

وكشفت شركة Berkshire عن حصة بقيمة مليار دولار في أبل في مايو 2016، وبحلول مارس 2023 كانت قد عززت هذه الحصة إلى 151 مليار دولار، وهو ما يمثل 46٪ من محفظة أسهمها البالغة 328 مليار دولار، ولطالما أشاد بافيت بالرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، ولم ينظر إلى أبل على أنها شركة تكنولوجية وأكثر من كونها شركة منتجات استهلاكية ذات منتج مهيمن، iPhone ، الذي يريده الناس ويحتاجونه.

واستحوذت شركة Berkshire مؤخرًا على 5.6٪ من أسهم أبل، وقال بافيت إنه قد يشتري المزيد، فيما سجلت أبل انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 3 ٪ عند 94.84 مليار دولار للربع الثاني من عامها المالي 2023 مقارنة بـ 97.28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ، متأثرةً بهبوط مبيعات Mac و iPad.

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، تجاوزت الأرقام تقديرات ستريت البالغة 92.96 مليار دولار وفقًا للبيانات الواردة من منصة معلومات السوق Refinitiv.

وقد أظهرت زيادة بنسبة 1.5٪ في عائدات أبل من iPhone إلى 51.33 مليار دولار من 50.57 مليار دولار صورة متناقضة مقارنة بصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية الأوسع نطاقاً ، والتي تكافح مع انخفاض مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية كمستهلكين وشركات - الذين استحوذوا على الإلكترونيات خلال الوباء - تشديد الإنفاق وسط ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.

قال تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "يسعدنا أن نعلن عن رقم قياسي على الإطلاق في الخدمات وسجل ربع سنوي لأجهزة iPhone على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات ، وأن تصل قاعدتنا المثبتة من الأجهزة النشطة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".