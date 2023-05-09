شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون يشتكون: تحديث iOS 16.4.1a الجديد يقلل من عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد مستخدمو أيفون آخر تحديث لشركة أبل بعد الادعاءات بأن الخطأ يستنزف عمر البطارية بسرعة، وتم إغراق تويتر بالشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية حيث يزعم المستخدمون أن آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 16.4.1 (a) قد قلل من قدرة أجهزتهم على الاحتفاظ بالشحن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن بطارية أيفون الخاصة به تراجعت بنسبة 22% في 46 دقيقة فقط، بينما قال آخر إنه فقد 30% في نصف ساعة.

يفكر بعض المستخدمين في التخلص من أجهزة أيفون الخاصة بهم تمامًا، حيث يُزعم أيضًا أن الأجهزة تعاني من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة.

كتب أحد مستخدمي Twitter: "هذا التحديث الأخير لـ IOS هو في الواقع ينزف بطاريتي.. لقد خسرت 30% في آخر 30 دقيقة فقط من خلال تشغيل Spotify والنظر إلى Twitter لمدة 5 دقائق، وقد أضطر بالفعل إلى الانتقال من iPhone 6 بعد كل هذا الوقت".

وفي الوقت نفسه، سأل آخر: "تحديث iPhone الجديد يسحق عمر بطاريتي.. أي شخص اخر؟'

وتم إصدار iOS 16.4.1 (a)، المعروف أيضًا باسم تحديث الاستجابة الأمنية السريعة، فجأة من جانب شركة Apple الأسبوع الماضي في محاولة لإصلاح مشكلات الأمان.

كان هذا نوعًا جديدًا من إصدارات البرامج "المصغرة" التي تأتي بين التحديثات الأكبر لأجهزة iPhone و iPad و Mac التي تعمل على iOS 16.4.1.

ومع ذلك، زعم أحد مستخدمي Twitter أن هناك مشكلة معروفة في هذه التحديثات الأخيرة، حيث ترتفع درجة حرارة الأجهزة وتعاني من "استنزاف شديد للبطارية".

لقد كتبوا:AppleSupport منذ إصدار iOS 16.0.1 وحتى التحديث الأخير iOS 16.4.1، هناك استنزاف شديد للبطارية وتسخين الجهاز، على الرغم من معرفتك بهذا الأمر، لكنك لم تحل هذه المشكلة.

غرد آخر بالمثل: "أشعر أن جهاز iPhone 13 mini يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعد التحديث ''.

تأتي هذه الشكاوى بعد سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة Apple بشأن "تقييد أداء أجهزتها لدفع المستخدمين إلى شراء طراز أحدث".

دفع عملاق التكنولوجيا بالفعل غرامة قدرها 113 مليون دولار في الولايات المتحدة تتعلق بمشاكل البطارية التي يعود تاريخها إلى عام 2017، كما تم تغريم شركة آبل مبلغ 10 ملايين يورو في إيطاليا.