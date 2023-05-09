تكنولوجيا: تحديث Android 14 يجلب معالجة لأكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتعاون سامسونج وجوجل لتطوير الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد Android 14 بمعالجة لواحدة من أكبر مشاكل نظام التشغيل.

تقدم الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد غالباً تجربة مخصصة لنظام التشغيل من خلال واجهة المستخدم المطورة من الشركات، ومع إختلاف التجربة المخصصة لواجهة النظام من كل شركة تظهر مشكلة غالباً في عدم إتساق خدمات الخلفية على الوجه الأمثل.

ويجمع عملاق البحث وسامسونج تعاون جديد لمعالجة هذه المشكلة في تحديث Android 14، والإصدار الجديد من واجهة المستخدم المطورة من سامسونج One UI 6.0.

ولقد إتجهت الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد في السابق لتحديد بعض مميزات النظام لتتوافق مع واجهة المستخدم المطورة من كل شركة، وذلك بهدف تعزيز عمر البطارية في الهواتف، مما يؤدي في النهاية إلى إنخفاض مستوى التحديث الجديد لنظام الأندوريد.

ويجلب تحديث Android 14 بعض التغييرات الجديدة التي تعالج هذه المشكلة، والتي تتضمن تجربة مبسطة للعمليات في الخلفية وسياسة جديدة في متجر Google Play.

ومن المقرر أن تكون شركة سامسونج أولى الشركات التي تتعاون مع جوجل لدفع هذا التغيير الجديد في واجهة One UI 6.0، مع تطوير تطبيقات الأندوريد ليتوافق مع تحديث Android 14 يمكن للمستخدمين تجربة التحسينات الجديدة في النظام.

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