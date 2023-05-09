تكنولوجيا: هاتف Huawei Mate X3 ينطلق للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 1199 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن إطلاق هاتفها القابل للطي Huawei Mate X3 في السوق الأوروبي، والذي يتميز بشاشة OLED ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ويتوفر للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 1199 يورو.

كانت شركة هواوي قد أطلقت هاتف Mate X3 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم العملاق الصيني الهاتف في السوق الأوروبي.

ويضم Mate X3 شاشة OLED رئيسية بحجم 7.85 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، بينما تأتي شاشة الغطاء الخارجي بحجم 6.4 إنش.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت.

أيضاً يتميز Huawei Mate X3 بقدرة بطارية 4800 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويدعم الشحن العكسي بقدرة 7.5W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسات periscope في أحد المستشعرات بميزة التثبيت البصري، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بمعايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، ويتميز بوزن 239 جرام، وسماكة 11.08مم عند الطي، وسماكة 5.3مم عند فتح الهاتف.

ويأتي Mate X3 بمكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، ويدعم تقنية NFC، والبلوتوث 5.2، ويبدأ سعر الهاتف في السوق الأوروبي من 1199 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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