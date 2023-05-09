شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تقوم بأول اعتقال علنى لها لإساءة استخدام ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة في الصين مؤخرًا رجلًا استخدم ChatGPT لتوليد أخبار كاذبة حول حادث قطار، المتهم الذي تم تعريفه فقط على أنه هونغ، يدير شركة مستقلة لوسائل التواصل الاجتماعي، إنها المرة الأولى التي تحتجز فيها الصين شخصًا بسبب استخدام ChatGPT هذا ماتم نشره على موقع businessinside

وقامت الصين بأول اعتقال علني لها لإساءة استخدام ChatGPT بعد خمسة أشهر من انتشار روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، لقدرته على إنشاء نص مكتوب يشبه الإنسان.

وقالت الشرطة في منطقة كونغتونغ على حسابها الرسمي على موقع WeChat ، إن رجلاً - تم تحديده فقط من خلال اسم عائلته هونغ - اتُهم باستخدام برنامج الدردشة الآلي لتوليد أخبار مزيفة، عن حادث قطار مميت أودى بحياة تسعة أشخاص في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين يوم الأحد.

وثقت الشرطة عملية الاعتقال في سلسلة من الصور على موقع WeChat،لقطة شاشة لصورة لشرطة قانسو تظهر مشتبهًا في اقتياده إلى مركز للشرطة، قامت الصين بأول اعتقال علني لها بتهمة إساءة استخدام ChatGPT.

ويُعد اعتقال هونغ أول اعتقال منذ أن دخلت اللائحة الصينية الجديدة بشأن التكنولوجيا المزيفة العميقة حيز التنفيذ في يناير، يهدف القانون إلى منع إساءة استخدام التكنولوجيا، التي يمكن أن تغير بيانات الوجه والصوت، وبينما يتم حظر ChatGPT في الصين، وقامت الصين بحلول بديلة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة،تم إخطار وحدة شرطة الأمن السيبراني المحلية بالمقال الخاص بحادث القطار - الذي نُشر في 25 أبريل - والذي بدأت بموجبه تحقيقًا في الأمر،ثم وجدت السلطات أن 21 حسابًا على غرار المدونات على Baidu - المكافئ الصيني لـ Google - نشرت في نفس الوقت مقالات مزيفة مماثلة تظهر مواقع مختلفة.

وبحلول ذلك الوقت، تمت مشاهدة هذه المنشورات المتعددة أكثر من 15000 مرة، وفقًا لشرطة قانسو، تتبعت شرطة الأمن السيبراني في قانسو المشاركات المزيفة، إلى شركة المستقلة التي تديرها هونغ المسجلة في مركز التكنولوجيا الجنوبي في شنتشن،اعترف هونغ بعد ذلك أنه استخدم ChatGPT لتوليد أخبار مزيفة، عن تحطم القطار قبل نشرها على الإنترنت، وفقًا لشرطة قانسو، وهو محتجز بتهمة "إثارة الخلافات وإثارة المتاعب" وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات، وقالت شرطة قانسو في منشور على موقع WeChat، إن التحقيقات جارية.