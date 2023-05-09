شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك كندا يطلب آراء الجمهور حول عملة رقمية وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلب بنك كندا آراء الجمهور بشأن الدولار الكندي الرقمي المحتمل، على الرغم من أن البنك المركزي في البلاد يقول إن العملة الرقمية الوطنية ليست ضرورية بعد، إلا أنه يريد أن يظل مرناً وجاهزاً في حالة تغير ذلك، قالت نائبة المحافظ الأولى كارولين روجرز في بيان صحفي، "بصفتنا البنك المركزي لكندا، نريد أن نتأكد من أنه يمكن للجميع دائمًا المشاركة في اقتصاد بلدنا.. هذا يعني الاستعداد لما يخبئه المستقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يستشهد البنك بتناقص استخدام النقد والمنافسة المحتملة مع العملات المشفرة والاستقرار الاقتصادي الوطني كأسباب للاستعداد للتحول المحتمل.

ويكون الاستطلاع عبارة عن استبيان عبر الإنترنت حول كيفية استخدام الكنديين للعملة الرقمية على الأرجح، وما هي ميزات الأمان الأساسية، ومخاوفهم بشأن إمكانية الوصول والخصوصية.

ويقول البنك إن ملاحظات الكنديين "ستبقى مجهولة المصدر وسرية وسيتم الإبلاغ عنها بشكل إجمالي فقط".

وينص إعلانه على أن البنك يقدم الأوراق النقدية للكنديين منذ أكثر من 85 عامًا، مؤكدا "النقد هو وسيلة دفع آمنة ويمكن الوصول إليها وموثوق بها يمكن لأي شخص استخدامها، بما في ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم حساب مصرفي أو درجة ائتمان أو مستندات هوية رسمية.. ومع ذلك، قد يأتي وقت لا تستخدم فيه الأوراق النقدية على نطاق واسع في المعاملات اليومية، مما قد يخاطر باستبعاد العديد من الكنديين من المشاركة في الاقتصاد ".

على الرغم من أن العملات المشفرة لا تشكل تهديدًا للمؤسسات المالية التقليدية بعد الانهيارات الملحمية في العام الماضي، إلا أنها لا تزال تمثل خطرًا يلوح في الأفق من المحتمل أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة.

وإذا أصبحت العملات اللامركزية تستخدم على نطاق واسع بما يكفي لتقليل الطلب على الدولار الكندي، فقد يهدد ذلك قدرة البنك على تأكيد السيطرة على الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار وتنفيذ السياسات.

يقول البنك: "إن الدولار الكندي الرقمي سيضمن للكنديين دائمًا خيار دفع رقمي رسمي وآمن ومستقر صادر عن البنك المركزي الكندي".

لكنه أكد أيضًا أنه حتى لو أطلقت عملة رقمية وطنية في نهاية المطاف، فإنها ستظل تصدر أوراق نقدية لأى شخص يريدها، وتقول بشكل لا لبس فيه: "النقد لن يذهب إلى أي مكان".