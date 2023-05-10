شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يقدم صورة لأول حزام كويكبات خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ نظام Fomalhaut على اهتمام علماء الفلك لعقود من الزمان، ولكن الآن فقط نطور فهمًا أفضل له بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي JWST، ففي دراسة نُشرت في مجلة Nature Astronomy، قالت مجموعة من العلماء مكونة أساسًا من علماء فلك من جامعة أريزونا ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن نظام Fomalhaut أكثر تعقيدًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، حيث تبين أن حوله حزام كويكبات.



حزام كويكبات

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، عرف علماء الفلك أن Fomalhaut البالغ من العمر 440 مليون عام محاط بالغبار والحطام، وهو على بعد حوالي 25 سنة ضوئية من الأرض ويعد أحد ألمع النجوم في سماء الليل، لكن ما لم يتوقعوا العثور عليه هو ثلاثة حقول حطام مختلفة تحيط بالنجم، واحد من هؤلاء، الأقرب إلى Fomalhaut، يشبه حزام الكويكبات في نظامنا الشمسي ولكنه أكثر اتساعًا مما كان متوقعًا.

كما يشرح العلماء، أن حزام الكويكبات الداخلي هذا يمتد من حوالي سبع وحدات فلكية من النجم إلى حوالي 80 وحدة فلكية، ولوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، هذا هو حوالي 10 أضعاف عرض حزام الكويكبات الداخلي مما توقع علماء الفلك العثور عليه.

ومع ذلك، فهذه ليست حتى الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في نظام Fomalhaut، ولكن خارج حزام الكويكبات الداخلي للنظام أمر أكثر أهمية، حيث يوجد حزام حطام ثانٍ مائل بمقدار 23 درجة عن أي شيء آخر في مدار النجم.

قال András Gáspár ، الباحث الرئيسي للدراسة، "هذا جانب فريد حقًا من النظام"، مضيفا أن الحزام المائل قد يكون نتيجة كواكب في مدار لم يكتشفها علماء الفلك بعد.

من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة جزءًا من نظام Fomalhaut أو شيء يلمع من وراءه، لكنهم يشتبهون في أنها تشكلت عندما اصطدمت صخرتان فضائيتان بعرض يزيد عرضهما عن 400 ميل مع بعضهما البعض، وقد يكون هناك ثلاثة كواكب أو أكثر بحجم أورانوس ونبتون يدوران حول Fomalhaut، إنهم يحللون الآن صور تلسكوب JWST التي قد تكشف عن وجود تلك الكواكب.