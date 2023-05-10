شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض دعوى قضائية من موظفى تويتر يزعمون أن عمليات تسريح الموظفين استهدفت النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاض، الإثنين، دعوى قضائية تزعم أن تويتر ميز ضد المرأة، وقالت إن ساعات العمل "غير المعقولة" أثرت بشكل غير عادل على النساء واستشهدت بتصريحات سابقة متحيزة ضد المرأة من إيلون ماسك، تم نقل هذا من موقع businessinside

قال القاضي إنه كان يجب عليهم مراجعة الوكالات الفيدرالية أولاً ، لكن يمكنهم إعادة تقديم الشكوى، حيث تم رفض دعوى قضائية زعمت أن التسريح الجماعي للعمال على تويتر يميز ضد النساء "يوم الإثنين”.

رفع موظفان سابقان الدعوى لأول مرة في ديسمبر الماضي، بعد شهر من قيام إيلون موسك بتسريح نصف موظفي الشركة، وتقول الدعوى التي شاهدها Insider ، إن 57٪ من العاملات تم تسريحهن، مقارنة بـ 47٪ من الذكور، واستشهدت أيضًا بمطالب مسك "غير المعقولة" من موظفي تويتر بالعمل 84 ساعة في الأسبوع، وسياسة إنهاء العمل من المنزل.

وقالت الدعوى: "كان إيلون ماسك يعرف بالتأكيد أن هذه التغييرات والتوقعات في السياسة سيكون لها تأثير غير متناسب على النساء، اللواتي غالبًا ما يقمن برعاية الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، وبالتالي غير قادرين على الامتثال لمثل هذه المطالب".ومع ذلك رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جون تيجار القضية ،لأن المدعين لم يحاولوا أولاً حل الشكوى من خلال الوكالات الفيدرالية.

وأضاف تيجار أن تسريح العمال وساعات العمل الطويلة "عملين منفصلين غير كافيين لدعم الادعاء بأن السلوك التمييزي كان" واضح، وجزءًا روتينيًا ومنتظمًا "من مكان العمل على تويتر"، وأضاف ان المدعون قادرون على تعديل وإعادة تقديم دعواهم.

قالت شانون ليس-ريوردان ، محامية موظفي تويتر السابقين، لبلومبرج إنها ستقدم بالفعل شكوى جديدة، وأضافت ليس-ريودان للمنافذ الإخبارية: "صانع القرار النهائي في عمليات التسريح هذه، كانت لإيلون موسك، وانه له تاريخ في الإدلاء بتعليقات معادية ومهينة بشأن النساء"، وأحد هذه التعليقات التي زعمت أن ماسك قالها هو: "إن إنجاب الأطفال أكثر أهمية بالنسبة للنساء من المهن".

وأضافت: "ليس من الصعب الربط بين سبب قيام المديرين الذين يتصرفون عن كثب تحت إشرافه بتسريح عدد أكبر من النساء في تويتر، ولا سيما المهندسات من الرجال"تضمنت الدعوى تصريحات أخرى تبدو متحيزة جنسياً من ماسك، لكن القاضي قال إن "الملاحظات المنفردة ، التي لا علاقة لها بقرار التوظيف التمييزي، غير كافية بشكل عام لإثبات نية تمييزية".

ذكرت كالي هايز من Insider يوم الإثنين، أن موظفي تويتر يشعرون بالإحباط المتزايد بسبب التخفيض الكبير في سياسة الإجازة الوالدية،ومن الداخل اتصلت Twitter للتعليق، ردت الشركة برسالة آلية لم تعالج الاستفسار.