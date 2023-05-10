شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة جعل متصفح "كروم" أسرع فى تحميل صفحات الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متصفح Google Chrome هو متصفح الويب الأكثر استخدامًا في العالم، وهو يحمل العديد من الميزات لتعزيز أداء التصفح وتقديم تجربة تصفح سريعة وموثوقة للمستخدمين، ومن بين الميزات الأخرى هناك ميزة يجب على الجميع تشغيلها في Chrome وهي القدرة على تحميل صفحات الويب بشكل أسرع، وتقوم الميزة أساسًا بتحميل الصفحات التي قد تفتحها مسبقًا ثم تفتحها بسرعة عند الحاجة.





كيفية تمكين هذه الميزةلهذا يُطلب من المستخدمين تشغيل تنبؤات إجراءات الشبكة لجعل Google Chrome يفتح صفحات الويب بشكل أسرع، وبمجرد تشغيل الإعداد في Chrome، يقوم بتحميل الروابط التي قد تفتحها مسبقًا ثم يقوم بتحميلها بسرعة عند الحاجة. إليك كيفية تمكينه:

خطوات

1. افتح Google Chrome على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. انقر فوق ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا ثم انقر فوق الإعدادات.

3. انقر فوق الخصوصية والأمان ثم ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى.

4. قم بتشغيل صفحات التحميل المسبق لتصفح وبحث أسرع.

وبمجرد تشغيل الميزة، ستبدأ في ملاحظة التحسينات في سرعات تحميل الصفحة على Chrome، لكن لاحظ أن هذا لن يجعل التصفح سريعًا للغاية كما لو كنت تتصفح على اتصال بسرعة 1 جيجابت في الثانية، ولكنه بالتأكيد سيحسن سرعات تحميل صفحة الويب نسبيًا.