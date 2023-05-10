شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحصل على تحديث جديد لنسخة macOS .. أعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتس آب حاليًا الكثير من الميزات الجديدة على نظامه الأساسي في الإصدار التجريبي، وقد بدأت الشركة مؤخرًا في اختبار قفل الدردشات ، وشريط سفلي جديد على نظام أندرويد، وخيار إسكات المتصلين غير المعروفين تلقائيًا والمزيد.

لكن أحدث تقرير من WABetaInfo كشف أن الشركة أجرت بعض التغييرات الجديدة على تطبيق واتس آب الأصلي لنظام التشغيل macOS، وكجزء من التغييرات الأخيرة ، جعلت الشركة اللون الخفيف باللون الأخضر على التطبيق.

ويعد واتس آب لنظام macOS في مرحلة تجريبية ، ويتوفر اللون الأخضر الجديد الآن لجميع المستخدمين الذين يستخدمون أحدث إصدار من تطبيق واتس آب على macOS، وتُظهر التسريبات أن اللون الأخضر هو الآن اللون الأساسي للتطبيق ومن المنطقي أن اللون الأخضر هو لون توقيع واتس آب، وفي الواقع ، فإن الأزرار وعناصر الواجهة موجودة أيضًا باللون الأخضر في أحدث إصدار من واتس آب لنظام التشغيل macOS.

وقد تم تصميم تطبيق واتس آب الأصلي الجديد لنظام التشغيل macOS باستخدام Catalyst ويعتمد على كود iOS، و ذكر WABetaInfo أنه تم إجراء العديد من التغييرات على كود iOS لتحسين وظائفه على macOS وتقديم تجربة مستخدم أفضل.

ويتوفر أحدث تطبيق واتس آب لنظام macOS لجميع المستخدمين. يمكن تنزيل تطبيق واتس آب المحدث لنظام macOS عبر تطبيق TestFlight وكذلك موقع واتس آب الرسمي لأن الميزة متوفرة في الإصدار المستقر أيضًا.

وفي الوقت نفسه ، بدأ واتس آب أيضًا في توسيع ميزة Lock chat إلى المزيد من مختبري الإصدار التجريبي على Android، الميزة متاحة الآن لمزيد من مستخدمي واتس آب beta في جميع أنحاء العالم، و بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تتيح الميزة للمستخدمين قفل الدردشات الفردية بدلاً من التطبيق بأكمله. أيضًا ، كجزء من الميزة ، أضاف واتس آب أيضًا قسمًا مخصصًا للدردشة المقفلة يتتبع جميع الدردشات المقفلة حاليًا وتتطلب المصادقة للوصول إليها.