شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمثل "العمر" مشكلة بالنسبة إلى فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال منصة الوسائط الاجتماعية فيس بوك تفتخر بملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن النظام الأساسي يعاني بالتأكيد من مشكلة الشيخوخة، حيث يريد فيس بوك أن يعرف المستخدمون أنه ليس مخصصًا لكبار السن فقط، ولكن الشبكة الاجتماعية بها مشكلة تتعلق بالعمر، حيث جعلت شعبية منصات الفيديو القصيرة مثل TikTok و Instagram الخاصة بها الأمور صعبة.

فبينما رفض فيس بوك باستمرار الكشف عن التركيبة السكانية للمستخدم، يقول باحثون خارجيون إن أعدادهم آخذة في الانخفاض، ويقال أن الشيء نفسه ينطبق على المراهقين، حيث وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث حول المراهقين والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أن 32٪ فقط من المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا يستخدمون فيس بوك فقط، كذلك فإن فيس بوك يبدو أنه تراجع عن تجنيد المراهقين بنشاط وسط مخاوف بشأن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم العقلية.

وتقترب منصة التواصل الاجتماعي من عقدين من الوجود، لذلك بالنسبة لمعظم المستخدمين الذين انضموا في الوقت الذي أطلق فيه مارك زوكربيرج فيس بوك من غرفة النوم الخاصة به في هارفارد في عام 2004 ، فإنه لا يزال جزءًا مهمًا من الحياة اليومية ، على الرغم من أنه قد يكون قد تلاشى إلى حد ما في الخلفية على مر السنين.

ومع ذلك ، بدون هذه التركيبة السكانية التي تحدد الاتجاه، لا يزال فيس بوك هو المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة الأم Meta، وقد بدا توم أليسون ، الذي يشغل منصب رئيس فيس بوك (لقب المؤسس مارك زوكربيرج الآن الرئيس التنفيذي لشركة Meta) ، متفائلًا عندما أوجز خطط المنصة لجذب الشباب في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس.

عصر "الاكتشاف الاجتماعي"

وقال أليسون: "اعتدنا أن يكون لدينا فريق في فيسبوك يركز على الأفواج الأصغر سنًا ، أو ربما كان هناك مشروع أو اثنان مخصصان للتوصل إلى أفكار جديدة"، "وقبل حوالي عامين قلنا لا - يحتاج خط إنتاجنا بالكامل إلى التغيير والتطور والتكيف مع احتياجات الشباب."

يسميه عصر "الاكتشاف الاجتماعي"

"إنه مدفوع للغاية بما نراه يريده الجيل القادم من وسائل التواصل الاجتماعي. الطريقة البسيطة التي أحب أن أصفها هي أننا نريد أن يكون فيس بوك هو المكان الذي يمكنك من خلاله التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم ، والأشخاص الذين تريد معرفتهم والناس الذين يجب أن تعرفهم ، "قال أليسون.