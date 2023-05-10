تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هواتف iPhone 16 Pro بتصميم أطول في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك المحلل “Ross Young” بعض التفاصيل حول إصدارات العام المقبل من هواتف iPhone 16 Pro، حيث أكد على خطط ابل لدعم هذه الإصدارات بشاشة مميزة بحجم أطول.

تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 في شهر سبتمبر، إلا أن أحدث التقارير إتجهت للكشف عن الملامح الأولى من تصميم هواتف Pro المقرر إطلاقها في 2024.

ولقد إتجهت ابل لإجراء تغييرات في تصميم هواتف الأيفون مع إطلاق هاتف iPhone X، الذي جاء بتصميم جديد في الزر الرئيسي، مع حجم أنحف للإطارات، كما إتجهت ابل لتبني أبعاد 19.5:9 التي إستمرت حتى سلسلة iPhone 14، والتي تتميز بها أيضاً سلسلة iPhone 15 القادمة.

بينما أكد المحلل “Ross Young” على أن ابل تخطط لإجراء التغيير المرتقب في أبعاد هواتف الأيفون في سلسلة iPhone 16 العام المقبل، حيث تدعم هواتف iPhone 16 Pro و16 Pro Max بحجم أطول في الشاشة والذي قد يتراوح بين أبعاد 20:9 أو 20.5:9.

كما تدعم ابل هاتف iPhone 16 Pro بحجم أكبر في الشاشة مقارنة بالإصدار الحالي المميز بحجم 6.1 إنش فإن هاتف 16 Pro يأتي بحجم 6.2 إنش، بينما يتميز iPhone 16 Pro Max بحجم 6.8 إنش كبديل لحجم 6.7 إنش في الإصدار الحالي، أيضاً من المقرر أن تدعم ابل هواتف iPhone 16 بتصميم Dynamic Island، مع معدل تحديث 120Hz.

المصدر

اعلان





