تكنولوجيا: هاتف Vivo Y78 5G ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 7020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo رسمياً عن هاتف Vivo Y78 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 7020، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف Vivo Y78 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 إنش، بجودة عرض Full HD+، أو بدقة 2388 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية 8 ميجا بيكسل، أيضاً تتميز الشاشة بكثافة عرض 394 بيكسل لكل إنش، وتشغل الشاشة نسبة 91.06% من إطار الهاتف.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Vivo Y78 5G مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر bokeh بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7020، وذاكرة عشوائية LPDDR4x، وسعة تخزين UFS 2.2، كما يدعم التخزين الخارجي microSD، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Origin OS 3.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ومنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه.

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