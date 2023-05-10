انت الان تتابع خبر اليكم الحسابات الاكثر متابعة على تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1. ايلون ماسك

لا يبدو أنها من قبيل المصادفة أن أصبح حساب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك الأكثر متابعة وشعبية على تويتر، وذلك بعد استحواذه على المنصة عام 2022. ويمتلك ماسك حاليًا أكثر من 139 مليون متابع؛ ويستمر هذا العدد في النمو.

يأتي حساب الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما بثاني حساب صدارة في الحسابات الأكثر متابعة على التويتر حيث وصل عدد متابعين الرئيس الى 132.6 مليون متابع.

3. جاستن بيبر

جاستين بيبر هو مغني البوب الشهير وار أند بي وكاتب أغاني كندي من مواليد 1994 حيث يمتلك مهارة موسيقية كبيرة وذلك من خلال مزج الانواع الموسيقية حيث كان لجاستن دوراً كبيراً ومؤثراً في عالم الموسيقى الحديثة هذا وقد وصل عدد متابعين المغني الكندي الشهير الى 112.8 مليون متابع وقام بيبر باصدار اول البوم له في عام 2009.



4. كريستيانو رونالدو

لاعب كرة القدم الشهير الغني عن التعريف كريستيانو رونالدو حيث استطاع اللاعب البرتغالي احتلال المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الحسابات متابعة في التويتر حيث وصل عدد المتابعين لديه الى 108.5 ملايين متابع.



5. ريهانا

وصل عدد المتابعين لريهانا بعدد متابعين وصل الى 108.3 مليون متابع لتحل المرتبة الخامسة في قائمة اكثر الحسابات متابعة على التويتر وهي ممثلة وسيدة اعمال وكاتبة أغاني ومغنية بربادوسية وبدأت ريانا مشوارها الفني مع المنتج الموسيقي الشهير ايفان روجرز وذلك من خلال بعض الأصدقاء المقربين لها.

6. كايتي بري

تحتل المغنية الأمريكية كايتي بري المرتبة السادسة في قائمة أكثر الحسابات متابعة على تويتر حيث وصل عدد المتابعين للمغنية الى ما يقارب 108 مليون متابع هذا وقد تم ترشيح المغنية كاتي الى العديد من الجوائز الغنائية حيث حصدت على 118 جائز وقد تمر ترشيحها الى 363 جائزة.

7. تايلور سويفت

وصل عدد متابعين الممثلة الامريكية الشهيرة الى 92.7 مليون متابع وقد احتلت المرتبة السابعة في قائمة اكثر الحسابات متابعة على منصة تويتر وهي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي.

8. ناريندا مودي

يأتي حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من ضمن قائمة أكثر الحسابات متابعة على التويتر حيث وصل عدد المتابعين لديه الى ما يقارب 88.5 مليون متابع.