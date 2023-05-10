تكنولوجيا: تطبيق Truecaller سيقوم قريبًا بتحديد المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها الواردة على WhatsApp

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يساعد تطبيق Truecaller في اكتشاف المتصلين غير المعروفين. والآن وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، أكد الرئيس التنفيذي للتطبيق أنهم يعملون على خدمة معرف المتصل لتكون متاحة على تطبيق WhatsApp قريبًا.

كان هناك ارتفاع كبير في مكالمات البريد العشوائي والرسائل من الأرقام الدولية على منصة WhatsApp. يتلقى كل مستخدم مكالمات غير مرغوب فيها أو أحيانًا من أشخاص يعرفونهم ولكن لم يتم حفظ جهات الاتصال الخاصة بهم في هواتفهم. وكانت هناك حالات مختلفة حيث تم خداع الناس ووقوعهم فريسة للمحتالين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Truecaller أنه خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت الشركة ارتفاعًا في تقارير المستخدمين من الهند حول مكالمات البريد العشوائي عبر WhatsApp. وستساعد ميزة تحديد البريد العشوائي في Truecaller في تحديد مكالمات البريد العشوائي المحتملة على نظام المراسلة الفورية.

من المنطقي أن يعمل Truecaller و WhatsApp على تحديد البريد العشوائي مع الحلول المحتملة قبل أن يصبح مصدر إزعاج واسع النطاق للمستخدمين.

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