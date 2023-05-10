تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعات Huawei Watch 4 وWatch 4 Pro الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن الإصدارات الجديدة من ساعات Huawei Watch 4 وWatch 4 Pro الذكية في السوق الأوروبي.

تتميز ساعة Watch 4 Pro الذكية بشاشة LTPO AMOLED بحجم 1.5 إنش، وطبقة حماية من زجاج sapphire، كما تتميز الساعة الذكية بحجم 48مم، بتصميم من التيتانيوم TC4 الذي يدعم الساعة الذكية بتصميم أقوى 3 مرات أكثر من التيتانيوم التقليدي.

بينما تنطلق ساعة Watch 4 الذكية بحجم 46مم، بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تقدم هواوي الإصدارين بخاصية “Always on Display” في الشاشة، مع عدد جديد من أوجه الساعة الذكية، ودعم مقاومة الماء بمعايير 5ATM.

كما تدعم ساعات Huawei Watch 4 وWatch 4 Pro الذكية بميزة مراقبة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، هذا إلى جانب دعم المميزات الخاصة بمراقبة صحة المستخدم.

أيضاً تقدم سامسونج الإصدارات الجديدة بميزة تقدم نظرة سريعة على صحة المستخدم في 7 نقاط رئيسية هي معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، ورصد تخطيط القلب ECG، درجة حرارة الجلد، والشرايين، ومستوى الإجهاد وأيضاً تفاصيل صحة الجهاز التنفسي.

كما تقدم هواوي ساعة Watch 4 Pro الذكية بميزة الإتصال بشبكات LTE عبر شريحة eSIM، مع دعم نظام GPS.

وتستمر ساعة Watch 4 الذكية بعمر شحن يصل إلى 3 أيام مع الإستخدام التقليدي، بينما يستمر عمر الشحن في ساعة Watch 4 Pro الذكية إلى 4.5 يوم، ومع نمط توفير إستهلاك الطاقة يستمر الإصدار الرئيسي حتى 14 يوم، بينما يستمر عمر شحن إصدار Pro إلى 21 يوم مع نمط توفير الطاقة.

أيضاً تقدم هواوي ساعة Huawei Watch 4 الذكية في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 450 يورو مع سوارة معصم باللون الأسود، بينما تأتي ساعة Watch 4 Pro بسعر 700 يورو مع تصميم من التيتانيوم، كما يأتي الإصدار المميز بسوارة معصم جلدية بسعر 550 يورو.

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