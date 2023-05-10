تكنولوجيا: يمكن شراء هاتف Google Pixel 7a وإن كان لم يتم إطلاقه رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقيم شركة جوجل مؤتمرها السنوي الكبير للمطورين I/O غدًا ومن المتوقع أن يكون أحد اهم المنتجات التي سيتم الكشف عنها هو هاتف Pixel 7a الذي يشاع منذ فترة طويلة وغالبًا ما يتم تسريبه.

ظهر الهاتف الذكي الذي لم يتم الكشف عن رسميًا بعد على موقع السوق الأمريكي Swappa. ويحتوي المتجر على ثمانية صور لهاتف Pixel 7a يتراوح سعرها من 469 دولار إلى 499 دولار بألوان الرمادي والأبيض والأزرق.

جميع الهواتف المدرجة تأتي بذاكرة ٨ جيجابايت/١٢٨ جيجابايت. يمكننا أن نرى ان الصور تؤكد تصميم الهاتف بالاضافة إلى محتويات الصندوق؛ كابل USB-C ومنفذ USB-C إلى USB-A والأدلة المعتادة ومنشورات الضمان.

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