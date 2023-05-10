شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ يتسبب في وصول واتس آب إلى مايكروفون بعض هواتف أندرويد.. وإيلون ماسك يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كل من جوجل وواتساب، أنهما على علم بوجود خطأ يجعل الأمر يبدو كما لو أن واتساب، يقوم بالوصول إلى ميكروفونات الهواتف بشكل غير ضروري على بعض أجهزة أندرويد، حيث ظهرت المشكلة لأول مرة منذ شهر، لكنها اكتسبت اهتمامًا جديدًا بعد أن قام مهندس تويتر بالتغريد عنها في منشور عززه الملياردير التقني رئس تويتر إيلون ماسك.

وظهرت صورة شاركها مهندس تويتر "فويد دبيري"، لتُظهر أن الميكروفون كان يعمل بشكل متكرر في الخلفية أثناء عدم استخدامه للتطبيق.

وقام بالتغريد على لقطة شاشة من لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد، والتي تتعقب عدد مرات وصول التطبيقات إلى ميكروفون الجهاز والكاميرا، حسبما نقل موقع Engadget.

وأعاد ماسك المعروف بدعمه لتطبيق سيجنال، تغريد منشور دبيري، قائلاً "لا يمكن الوثوق في واتساب".

وقال إن الرسائل المباشرة المشفرة على تويتر قد يتم طرحها في أقرب وقت من هذا الشهر.

وفي بيان تمت مشاركته على تويتر، أشار واتساب إلى أنها مشكلة متعلقة بنظام أندرويد، وليست نتيجة وصول الميكروفون غير المناسب من خلال تطبيق المراسلة "نعتقد أن هذا خطأ في أندرويد يسيء إلى المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بهم وقد طلبنا من جوجل التحقيق والتعويض.

لم يكن "دبيري" أول من لاحظ المشكلة، حيث سلطت مدونة WhatsApp wabetainfo الضوء على الخطأ قبل شهر، ووصفته في ذلك الوقت بأنه "إيجابي كاذب" يؤثر على مالكي بعض أجهزة بكسل وسامسونج.

وأضافوا أن إعادة تشغيل الهاتف قد يكون إصلاحًا محتملاً، في غضون ذلك، لم تقل جوجل كثيرًا عما قد يتسبب في هذا التناقض، لكنها أكدت أنها تنظر في الأمر.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان: "نحن على علم بالمشكلة ونعمل عن كثب مع واتساب للتحقيق".