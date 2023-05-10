شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أرباح نينتيندو في عامها المالي بـ 9% على أساس سنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أرباح Nintendo في عامها المالي 2023 بـ 9% على أساس سنوي إلى 432.7 مليار ين، الرقم الذي جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بـ 370 مليار ين، حسبما نقلت CNBC.

وتراجعت إيرادات الشركة في عامها المالي المنتهي في 31 مارس 2022 بـ 5.5% على أساس سنوي إلى 1.6 تريليون ين.

هذا وتأثرت إيرادات الشركة بهبوط مبيعات جهازها الشهير Switch بنحو 22% خلال العام المالي إلى 17.97 مليون وحدة مقابل توقعات ببيعها 18 مليون وحدة، بتراجع بـ 22% على أساس سنوي من 23 مليون وحدة.