شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاي يزيل عشرات الآلاف من الأغاني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير أن سبوتيفاي سحبت عشرات الآلاف من المسارات من شركة الذكاء الاصطناعي التوليدية Boomy، بإزالة 7% من الأغاني التي أنشأتها أنظمة الشركة الناشئة ، مما يؤكد الانتشار السريع للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصات دفق الموسيقى، بحسب ما نقله موقع Engadget.

وبحسب ما ورد أخبرت Universal Music Spotify والخدمات الرئيسية الأخرى أنها اكتشفت نشاط بث مثير للتساؤلات لأغاني Boomy.

كانت هناك شكوك حول استخدام الروبوتات لتعزيز أرقام المستمعين وتحقيق أرباح غير مشروعة للقائمين بالتحميل. يدفع Spotify مقابل للفنانين وأصحاب الحقوق على أساس الاستماع لكل شخص، بحسب ما نقله تقرير Engadget.

قال موقع سبوتيفاي، الذي أكد أنه أزال بعض مسارات Boomy ، لـ Insider: "يعد البث الاصطناعي مشكلة طويلة الأمد على مستوى الصناعة تعمل سبوتيفاي على القضاء عليها عبر خدمتنا". "عندما نحدد الحالات المحتملة للتلاعب بالبث المباشر أو يتم تنبيهنا لها، فإننا نخفف من تأثيرها من خلال اتخاذ إجراءات قد تشمل إزالة أرقام البث وحجب المقابل. وهذا يسمح لنا بحماية مدفوعات للفنانين الصادقين الذين يعملون بجد." بحسب التقرير.

قال مايكل ناش، كبير المسؤولين الرقميين في Universal Music ، لصحيفة Financial Times ، التي نشرت تقريرًا لأول مرة عن إزالة سبوتيفاي لمقاطع Boomy، أن شركته "يتم تشجيعها دائمًا عندما ترى شركائنا يمارسون اليقظة بشأن المراقبة أو النشاط على منصاتهم."

تصدرت الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عناوين الصحف الشهر الماضي بعد أن انتشرت أغنية يبدو أنها تتضمن غناءً من Drake و The Weeknd.

زعمت مجموعة يونيفرسال ميوزيك، التي تمثل كلا الفنانين ، أن استخدام أصوات الثنائي لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية يشكل "خرقًا لاتفاقياتنا وانتهاكًا لقانون حقوق الطبع والنشر". أزال كل من Spotify و Apple Music الأغنية من مكتباتهما.

دقت شخصيات صناعة الموسيقى أجراس الإنذار حول التأثير الشامل للمقاطع الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكذلك الأشخاص الذين يستخدمون الروبوتات لرفع أرقام المستمعين وسحب الأموال من البسيسات التي تستخدمها خدمات البث لدفع الإتاوات.

تمكّن Boomy الذي فتح أبوابه في عام 2021، الأشخاص من إنشاء أغانٍ بناءً على مدخلات النص.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت الشركة إنه "تمت إعادة تمكين التسليم المنسق إلى سبوتيفاي للإصدارات الجديدة من قبل فنانين Boomy."

تقول Boomy إن مستخدميها "أنشأوا 14554448 أغنية" أو أقل بقليل من 14 بالمائة من "الموسيقى المسجلة في العالم".

ينص موقع الويب الخاص به على أنه يمكن للمستخدمين إنشاء أغانٍ أصلية في ثوانٍ، ثم تحميلها "على منصات البث وكسب المال عندما يستمع الناس".