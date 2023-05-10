تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 11 Pro بتصميم منحني مع هاتف Realme 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme 11 Pro الذي ينطلق بتصميم منحني في الشاشة، مع هاتف Realme 11.

هاتف Realme 11 Pro

يتميز هاتف Realme 11 Pro بشاشة OLED منحنية بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم معدل لمس 360Hz، وعمق ألوان 10بت، أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 950 nits، وتعتيم 2160Hz.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7050، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Realme 11 Pro مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.75 ببعد بؤري 26مم مع دعم التثبيت البصري، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل مميزة بفتحة عدسات f/2.45، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً ينطلق Realme 11 Pro بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية بمعايير Hi-Res في الصوتيات، أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Realme 11 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 245 دولار.

هاتف Realme 11

يتميز هاتف Realme 11 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 180Hz، وعمق ألوان 8بت، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 1000 nit.

كما يدعم Realme 11 رقاقة معالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم Realme هذا الإصدار بمستشعر OV64B40 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.79، وبعد بؤري 25مم، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً يضم هاتف Realme 11 كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان، على أن يتميز اللون البرتقالي بتصميم جلدي.

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