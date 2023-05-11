شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق فعاليات مؤتمر جوجل للمطورين بمقر الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن فعاليات مؤتمر جوجل للمطورين لهذا العام Google I / O 2023، حيث عادت الشركة بمؤتمرها السنوي الشخصي للمطورين بعد الوباء، وأكدت جوجل أنها ستكشف النقاب عن أول هاتف ذكي قابل للطي وستعرض أيضًا إصدار Android 14 القادم من نظام التشغيل في هذا الحدث.

يبدأ مؤتمر Google I / O 2023 في الساعة 10:30 مساءً (IST) أو "8:00" مساء بتوقيت القاهرة، مع الكلمة الرئيسية من الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، حيث يتم بث الحدث مباشرة على YouTube





ظهور Google I / O لأول مرةظهر Google I / O كحدث في عام 2007 ولكن لم يكن يطلق عليه I / O في ذلك الوقت، حيث قال لورين بلاتو ، مدير الفعاليات وعمليات التجارب وأحد منظمي حدث I / O الأصليين: "لقد كان حدثًا يسمى Google Developer Day ، والذي استضفناه في مركز مؤتمرات سان خوسيه مع 1000 تذكرة للمطورين".

وفي هذا الحدث ، قدم مهندسو Google وخبراء المنتجات جلسات حول أدوات المطورين في مركز مؤتمرات سان خوسيه وكذلك في الأحداث المحلية حول العالم، "كان حدث سان خوسيه مفتوحًا لمدة ساعة فقط قبل أن يصل إلى سعته. وذلك عندما أدركنا أنه في العام التالي ، سنحتاج إلى رفع مستوى هذا الأمر حقًا ".

وفي عام 2008 ، انتقل الحدث إلى Moscone Center West في سان فرانسيسكو - وهو مكان أكبر - وذلك عندما حصل الحدث على اسمه الرسمي.





الاتصال بين Google و I / Oتمامًا مثل اسم Google ، استندت I / O أيضًا إلى شيء رقمي، كما هو مذكور أعلاه ، حيث أن "إن googol هو واحد ، متبوعًا بـ 100 صفر ، ومن هنا جاء اسم وشعار I / O، وأوضح لورين :"أخذنا أول واحد وصفر فقط ، وتركنا كل الأصفار الأخرى. "كل هذا يعود إلى Google".

"وبعد ذلك أثناء قيامنا بالعصف الذهني ، بدأنا نتحدث عما يمكن أن يعنيه هذا واحد والصفر. من هنا جاءت شعارات "الإدخال / الإخراج" و "الابتكار في الفتح".