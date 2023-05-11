شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: I / O 2023.. جوجل تكشف عن أداتها الجديدة لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي "Magic Editor" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من منتجات جوجل، وفي تطبيق الصور ، سيعمل على تشغيل "Magic Editor" الذي سيصدر لاحقًا هذا العام، وقد أعلن الرئيس التنفيذي Sundar Pichai عن هذه الميزة لبدء مؤتمر مطوري جوجل I / O 2023 .

وتقدم Google برنامج Magic Editor على أنه يتيح لك "إجراء تعديلات معقدة بدون مهارات تحرير احترافية" على أجزاء معينة من الصورة (الموضوع ، والسماء ، والخلفية ، وما إلى ذلك)، وبناء Magic Eraser و Photo Unblur ، يمكن لـ Magic Editor:

- "أعاد ة وضع موضوع اللقطة في أفضل مكان"

- "نقل وتغيير مقياس موضوعك"

- "جعل السماء أكثر إشراقًا وأقل غيومًا ، بحيث تتطابق مع الطريقة التي تتذكر بها ذلك اليوم"

- إزالة العناصر غير المهمة في الصورة.

ولتحريك موضوع ، مثل شخص ما ، ما عليك سوى الضغط باستمرار عليه باستخدام Magic Editor للتعرف على الكائن بأكمله ، ثم اسحبه ، ثم أفلته في الموقع الجديد، وستنشئ صور Google "محتوى جديدًا لملء الفجوات بعد تغيير موضع موضوعك".

والهدف من ذلك هو منحك "مزيدًا من التحكم في الشكل والمظهر النهائيين لصورتك"،حيث يستخدم Magic Editor تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما تطلق Google على Photos Magic Editor "تجربة تحرير تجريبية"، حيث إنها تأتي أولاً في الوصول المبكر إلى "هواتف Pixel المحددة" في وقت لاحق من هذا العام. سوف تبحث الشركة عن ردود الفعل عند حدوث ذلك.