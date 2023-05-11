شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google I / O 2023 .. خرائط جوجل ستتيح للمستخدمين رؤية المسار بشكل ثلاثي الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعمل خرائط جوجل على جلب طريقة العرض Immersive View التي تم إطلاقها مؤخرًا إلى مسارات السفر، مما قد يسهل عليك فهم المكان الذي تريد الذهاب إليه، حيث تم الإعلان عن الميزة الجديدة ، التي تطلق عليها Google اسم Immersive View للطرق ، في مؤتمر Google I / O 2023 اليوم الأربعاء.

ويوفر العرض الشامل حاليًا عرضًا ثلاثي الأبعاد للمكان ويضيف معلومات مثل الطقس أو حركة المرور لمنحك فكرة أفضل عما يحدث في هذا الموقع، ومن خلال جلب العرض الشامل لتخطيط المسار ، ستتمكن من الحصول على عرض شامل لمساعدتك على تصور أفضل للمعالم والمباني التي قد تراها أثناء التنقل في مكان ما جديد. ستتيح لك Google أيضًا رؤية محاكاة حركة المرور حتى تتمكن من فهم ما قد تتعامل معه على الطرق.

وبقدر ما يبدو الأمر مثيرًا للإعجاب ، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت لتجربة العرض الشامل للطرق بنفسك، حيث تقول Google إن الميزة ستصل في "الأشهر المقبلة" ، وسيتم طرحها في 15 مدينة ، بما في ذلك أمستردام وبرلين ودبلن وفلورنسا ولاس فيجاس ولندن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو ، سان خوسيه وسياتل وطوكيو والبندقية.

وفي مقابلة ، أوضحت ميريام دانيال ، نائب الرئيس والمدير العام لخرائط Google ، أن الميزة ستصل إلى عدد قليل من المدن في الصيف وجميع المدن الخمس عشرة بحلول نهاية العام. وسيتم إطلاق العرض الشامل للخرائط أولاً على نظامي iOS و Android ؛ عندما سألت عما إذا كان سيتم طرحه على سطح المكتب ، رفض دانيال التعليق.