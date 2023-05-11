شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google I / O 2023.. جوجل تزيل قائمة الانتظار لدردشة Bard للذكاء الاصطناعى فى 180 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين، كشفت شركة جوجل أنها تعمل على تحديث لمحرك بحث الذكاء الاصطناعي التابع لها Bard بعدد قليل من الإمكانات الجديدة مع معاينة العديد من الميزات الأخرى القادمة، مثل تصدير Gmail.

ويتمتع Bard بإمكانية تصدير نص مُنشأ إلى Gmail ومُحرر مستندات Google مع الاحتفاظ بالتنسيق، مثل سطور الموضوع، وهذا مفيد لأن برنامج المختبرين الموثوق بهم في Workspace ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن، حيث يتم إطلاق هذا اليوم ، إلى جانب مظهر داكن.

واعتبارًا من اليوم الأربعاء أيضًا، ستقوم جوجل بإزالة قائمة الانتظار وإتاحة Bard بثلاث لغات لأكثر من 180 دولة حول العالم بعد أن كانت موجودة سابقًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية ، تدعم Bard الآن اللغتين الكورية واليابانية، بهدف دعم أفضل 40 لغة في العالم قريبًا.

ولتحسين تجربة البرمجة والمطورين، تعمل Bard على جعل الاستشهادات البرمجية أكثر دقة من خلال جعل الروابط تأخذك إلى مجموعات معينة من التعليمات البرمجية أو نص مقتبس آخر بدءًا من الأسبوع المقبل، وبالمثل ، فإن الزر "تصدير" سيتوسع قريبًا إلى ما بعد Google Colab لإعادة التهيئة ، بدءًا من Python.

وفي الوقت نفسه ، يضيف Google Bard قريبًا دعم الصور بحيث يمكنك إرسال صورة ونص موجه، فعلى سبيل المثال، أنت تشارك صورة كلبين وتطلب من بارد "كتابة تعليق مضحك عن هذين الكلبين"، وسيتم دعم تحليل الصور للتعرف على الموضوعات (وسلالات الكلاب) بواسطة Google Lens.