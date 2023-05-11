شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google I / O 2023.. جوجل تطرح ميزة جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعى فى Gmail بدلا منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين، أعلن ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُطلق عليه اسم Help me write، وسيساعد المستخدمين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، في الكلمة الرئيسية، وأظهر بيتشاي الميزة من خلال عرض مثال لشخص حصل على قسيمة من شركة طيران بعد إلغاء رحلته ولكنه أراد في النهاية استرداد الأموال، بمجرد أن ينقر المستخدم على القلم الرصاص، يمكنه إدخال موجه لما يريد كتابته ثم يكتب الذكاء الاصطناعي البريد الإلكتروني نيابة عنه.

وهناك عدة طرق لتنقيح نص البريد الإلكتروني إذا أراد المستخدم إضافة المزيد من التفاصيل أو تقصيرها أو جعلها أكثر رسمية، ويقول Pichai أن الميزة ستطرح قريبًا على منتجاتها لكنها لم تذكر تاريخًا محددًا، وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي لم يلمح إلى وقت وصول أداة Help me write على تطبيقات أخرى، فقد تصل بشكل جيد جدًا إلى رسائل Google في المستقبل القريب.