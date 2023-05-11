شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google I / O 2023.. محرك بحث جوجل يحصل على دعم الذكاء الاصطناعي ومميزات جديدة لبحث الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل خلال فعاليات مؤتمر للمطورين Google I / O 2023 عن وضع تجريبي جديد للمحادثة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن بدلاً من طرح المنتج على الفور ، ستفتح Google قائمة انتظار ضمن برنامج تجريبي جديد يسمى Search Labs.

وفي هذه التجربة الجديدة، سيرى المستخدمون الخطوات التالية المقترحة عند إجراء بحث وعرض لقطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من المعلومات الأساسية التي يجب مراعاتها ، مع روابط للبحث بشكل أعمق، وعند النقر على الخطوة التالية المقترحة ، يأخذك "بحث" إلى وضع محادثة جديد ، حيث يمكنك سؤال Google عن الموضوع الذي تستكشفه. سينتقل السياق من سؤال إلى سؤال.

وقد تم دمج هذه التجربة مع Google Shopping وهي مصممة لتوصيل المستخدمين بسرعة بالمعلومات المفيدة عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال ، لنفترض أنك تبحث عن دراجة جديدة. مع هذه التجربة الجديدة ، سوف تحصل على لمحة سريعة عن العوامل الجديرة بالملاحظة والمنتجات التي تناسب الفاتورة، وسترى خيار طرح سؤال متابعة أو تحديد الخطوة التالية المقترحة، ويمكنك أن تسأل عما إذا كانت الدراجة تأتي بألوان جديدة ، وسيفهم البحث هدفك وسيعرف أنك تبحث عن دراجات معينة.

تسمى التجربة تجربة البحث التوليدية (SGE)، وستكون التجربة الجديدة متاحة في الولايات المتحدة على أساس تجريبي من خلال Google Labs في الأسابيع المقبلة، وإذا كنت في الولايات المتحدة ، فيمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار اليوم من خلال النقر على رمز الميزات الاختبارية في أحدث إصدار من تطبيق Google أو سطح مكتب Chrome.

ومن خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في البحث ، تقول Google إنها تأخذ المزيد من العمل من البحث ، لذلك سيكون المستخدمون قادرين على فهم الموضوع بشكل أسرع ، واكتشاف وجهات نظر ورؤى جديدة ، وإنجاز الأمور بسهولة أكبر.

في هذه التجربة التوليدية الجديدة ، ستستمر الإعلانات على شبكة البحث في الظهور في الشرائح الإعلانية المخصصة عبر الصفحة ، لكن Google تلاحظ أنها ستستمر في ضمان تمييز الإعلانات عن نتائج البحث العضوية.



مميزات جديدة لبحث صور جوجل مميزات جديدة لبحث صور جوجل

كما أعلنت Google عن ميزات جديدة لوظيفة البحث عن الصور لتسهيل اكتشاف المحتوى الذي تم تغييره ،حيث ستتضمن الصور الموجودة على محرك البحث قريبًا خيار "حول هذه الصورة" الذي يخبر المستخدمين عندما تمت فهرسة الصورة والصور المشابهة لأول مرة بواسطة Google ، حيث ربما ظهرت أولاً والأماكن الأخرى التي تم نشر الصورة فيها عبر الإنترنت، ويمكن أن تساعد هذه المعلومات المستخدمين في معرفة ما إذا كان الشيء الذي يرونه قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، وفقًا لـ Google.

وستظهر الميزة الجديدة بالنقر فوق النقاط الثلاث على صورة في نتائج صور Google، ولم تحدد جوجل بالضبط متى ستتوفر الميزة الجديدة ، إلى جانب أنها ستطلق لأول مرة في الولايات المتحدة في "الأشهر المقبلة"





تبويب جديد للبحث عبر السوشيال ميدياكما أعلنت Google اليوم عن ميزة جديدة محيرة للغاية لمنتجها الرئيسي وهي علامة التبويب Perspectives، ووفقا للشركة فهي وسيلة "لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة والصور والمشاركات المكتوبة التي شاركها الأشخاص على لوحات المناقشة ومواقع الأسئلة والأجوبة ومنصات التواصل الاجتماعي" بالإضافة إلى علامة التبويب "المنظورات" ، "قد" تظهر في بعض نتائج البحث عرضًا دائريًا للنتائج نفسها - وحدة قائمة بذاتها تشبه بشكل رسومي وحدة "أهم القصص".

وفي إعلانها ، ذكرت Google أن مبادرة Perspectives تحدث جنبًا إلى جنب مع سعيها "لتحويل" البحث من خلال الذكاء الاصطناعي، ولا يزال الدور الذي ستلعبه الذكاء الاصطنعاي في تحديد مصادر المحتوى لـ Perspectives غير معروف ، لكن أتمتة اختيار المحتوى وتوفير لمعان من المصداقية له كان له عوائق بالنسبة لـ Google في الماضي.