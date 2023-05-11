تكنولوجيا: الإعلان عن هاتفي Sharp Aquos R8 و R8 Pro في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sharp عن أحدث إضافة لها للهواتف الذكية في اليابان؛ Aquos R8 و R8 Pro. وعلى ما يبدو، يعتبر Aquos R8 Pro مشابه لـ Aquos R7 من العام الماضي مع أحدث جيل من شرائح Snapdragon 8 Gen 2 الرائدة من كوالكوم.

يأتي Aquos R8 Pro بشاشة Pro IGZO OLED بحجم 6.6 بوصة ودقة تبلغ 1260 × 2730 بكسل ومعدل تحديث 240 هرتز. وتوفر الشاشة أيضًا دعمًا للألوان 10 بت و Dolby Vision بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 2000 نتس في المتر المربع.

يتميز هاتف Aquos R8 بشاشة بحجم 6.39 بوصة مع نتوء قطرة الماء بنفس المواصفات الأساسية مثل R8 Pro وإن كان ذلك مع ذروة سطوع تبلغ 1300 نتس في المتر المربع.

علاوًة على ذلك، يتميز Aquos R8 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 47 ميجابكسل مع مستشعر من النوع مقاس 1 بوصة تم تطويره بشكل مشترك مع Leica وفتحة عدسة F/1.9 وطول بؤري 19 مم.

هناك مستشعر عمق بدقة 1.9 ميجابكسل ولكن لا توجد عدسة فائقة الوسع أو عدسة مقربة. يجلب هاتف Aquos R8 مستشعرًا رئيسيًا مقاس 1/1.55 بوصة 50.3 ميجابكسل مع وحدة فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل.

الشيء المثير للاهتمام الآخر هو أن حلقات الكاميرا على كلا الهاتفين تتضاعف أيضًا كمبردات عن طريق تبديد الحرارة بعيدًا عن اللوحات الرئيسية للهواتف.

تم تجهيز كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يتم ضمه إلى ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0. ويحزم هاتف Aquos R8 Pro بطارية بسعة 5000 مللي أمبير بينما يأتي Vanilla R8 ببطارية بسعة 4570 مللي.

يأتي كل من Aquos R8 و R8 Pro مقاومان للماء والغبار مع معيار IP68 ويأتيان مع فتحات بطاقة microSD ومقبس لسماعات الرأس. ويعمل كلا الهاتفين على تشغيل نظام Android 13 بتحديثات إصدار نظام التشغيل الثلاثة الموعودة وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يأتي Aquos R8 باللون الأزرق والابيض بينما يمكن يأتي Aquos R8 Pro باللون الأسود. سيتم طرح كلا الهاتفين للبيع في اليابان اعتبارًا من 15 يوليو.

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