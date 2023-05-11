شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسرع خططها لجلب المزيد من الإعلانات إلى Reels على Facebook و Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلب ميتا المزيد من الإعلانات إلى Reels على Facebook و Instagram ، وتغير كيف يمكن للمبدعين كسب المال من المحتوى الخاص بهم، يأتي التغيير بعد شهرين من "الإيقاف المؤقت" لبرنامج Meta وهو برنامج المكافآت الذي يكافئ المبدعين على تحقيق أهداف محددة، وفقا لتقرير engadget.

وتقول Meta إنها "تسرع" خطتها لجلب الإعلانات إلى Reels على Facebook ، حيث أصبح "الآلاف" من المبدعين مؤهلين الآن للانضمام إلى برنامج تحقيق الدخل، وتخطط الشركة لاختبار برنامج مشابه لمنشئي Reels على Instagram في "الأسابيع المقبلة".

والجدير بالذكر أن Meta تعمل على هيكلة البرنامج بشكل مختلف قليلاً عن ترتيبات تقاسم الإيرادات النموذجية، وتقول الشركة إنها ستدفع لمنشئي المحتوى باستخدام "نموذج دفع جديد يدفع لمنشئي المحتوى استنادًا إلى أداء بكراتهم العامة، وليس أرباح الإعلانات على بكراتهم" وأنه "في البداية ، سيتم تحديد المدفوعات في الاختبار بعدد منح يلعب." بعبارة أخرى، سيكسب المبدعون الذين يحصلون على أكبر عدد من المشاهدات أكبر قدر ، بغض النظر عن مقاييس التفاعل الأخرى أو مقدار عائدات الإعلانات التي تولدها مقاطعهم.

يبدو أن قرار تحديد أولويات المشاهدات جاء نتيجة لاختبارات الشركة السابقة، مع ملاحظة Meta أن المدفوعات المستندة إلى أداء الإعلان يمكن أن تؤثر سلبًا في بعض الأحيان على منشئي المحتوى لأشياء خارجة عن سيطرتهم، مثل مخزون الإعلانات الخاص بالشركة، ومن المحتمل أيضًا أن تكون هذه المصطلحات انعكاسًا لحقيقة أنه بينما تجذب Reels الكثير من التفاعل لـ Meta ، فإن الميزة لم تثبت سهولة تحقيق الدخل منها مثل ميزات الخلاصات والقصص الخاصة بها. (تقول الشركة في مدونتها إنها تواصل "تحسين تجربة الإعلان للمعلنين" على Reels

كما أنه ليس من الواضح بعد مقدار ما يمكن للمبدعين توقع تحقيقه من خلال البرنامج الجديد. ووعدت Meta مبدعي Reels مسبقًا بمكافآت شهرية تصل إلى 35000 دولار شهريًا عندما أطلقت برنامج المكافآت Reels Play في عام 2021.

ولكن ورد أن الشركة خفضت هذه المدفوعات العام الماضي ، قبل "إيقاف مؤقت" البرنامج بالكامل في مارس وفقًا لمتحدث باسم Meta ، فإن "الهدف الشامل" هو تمكين منشئي المحتوى من كسب دفعات ثابتة ، ولكن هذه الأرقام "ستختلف على نطاق واسع باختلاف المنشئ".