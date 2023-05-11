تكنولوجيا: جوجل تقدم جهاز Google Pixel اللوحي مع قاعدة بمكبر صوتي لشحن الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق Google Pixel Tablet بشكل رسمي اليوم مع قاعدة لشحن الجهاز والتي تدعم المستخدم بميزة مكبر صوتي ذكي.

يتميز جهاز Google Pixel اللوحي بشاشة LCD بحجم 10.95 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 500 nit، وتدعم أيضاً قلم USI 2.0 stylus.

أيضاً ينطلق الجهاز برقاقة معالج Tensor G2، ويضم شريحة Titan M2 للحماية، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يضم الجهاز اللوحي مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية وأخر في الكاميرة الأمامية، مع دعم التركيز الإلكتروني الثابت.

وتقدم جوجل مستشعر البصمة في زر التشغيل الرئيسي، كما يأتي بقدرة بطارية 27-w التي تدعم الجهاز اللوحي بعمر شحن 12 ساعة من بث الفيديو، كما ينطلق جهاز Pixel اللوحي بنظام تشغيل Android 13، مع دعم تحديث برمجيات الجهاز حتى 5 سنوات.

أيضاً يضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية، مع ثلاثة من الميكروفونات، ويتوفر الجهاز بثلاثة إختيارات في الألوان.

وتقدم جوجل الجهاز مع قاعدة للشحن اللاسلكي لجهاز Google Pixel Tablet بقدرة 15W، والتي تدعم التثبيت بدبوس مغناطيسي، كما تدعم قاعدة الشحن العمل أيضاً كمكبر صوتي بنطاق كامل 43.5مم.

ويمكن للجهاز اللوحي أن يدعم العمل كشاشة ذكية، أو مكبر صوتي ذكي، ومن المقرر أن يتوفر جهاز Google Pixel Tablet بسعر 499 دولار.

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