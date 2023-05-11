تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أول هواتفها المميزة بتصميم قابل للطي Google Pixel Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات مؤتمر Google I/O 2023 اليوم بعدد من الإعلانات عن أجهزة الشركة الجديدة، ويعد هاتف Google Pixel Fold من أبرز الإعلانات التي قدمت من جوجل خلال الحدث.

يتميز هاتف Google Pixel Fold القابل للطي بأبعاد 139.7 في 79.5 في 12.1مم عند الطي، وأبعاد 139.7 في158.7 في 5.8 مم عند فتح الهاتف، كما يتميز الهاتف بوزن 283 جرام، أيضاً يدعم الهاتف معايير IPX8 لمقاومة الماء والغبار.

كما تتميز شاشة الغطاء الخارجي بحجم 5.8 إنش في شاشة OLED، بدقة عرض 1080 في 2092 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة أبعاد 17.4:9، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 1200 nit مع تقنية HDR، أو نسبة سطوع 1550 nit دون تقنية HDR.

أيضاً يضم الهاتف شاشة OLED رئيسية بحجم 6.7 إنش، وأبعاد 6:5، ودقة عرض 2208 في 1840 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، أيضاً تضم الشاشة طبقة من زجاج فائق النحافة، مع طبقة بلاستيكية للحماية، وتتميز الشاشة بسطوع 1000 nit في تقنية HDR، ونسبة سطوع 1450 nits.

ويدعم مفصل الشاشة طي وإنحناء الشاشة بزاوية 180 درجة، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Tensor G2، كما يضم الهاتف شريحة Titan M2 للحماية، وينطلق الهاتف بذاكرة 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Google Pixel Fold بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، وحجم بيكسل 0.8 μm، كما تدعم الكاميرة التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 10.8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 10.8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto لتكبير بصري حتى 5 مرات، وحجم بيكسل 1.22 μm، مع فتحة عدسات f/3.05.

كما يضم الهاتف كاميرة بدقة 9.5 ميجا بيكسل في الشاشة الخارجية، بحجم بيكسل 1.22 μm، وفتحة عدسات f/2.2، بينما تأتي كاميرة السيلفي الداخيلة بدقة 8 ميجا بيكسل بميزة التركيز الإلكتروني الثابت بفتحة عدسات f/2.0.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4821 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ومنفذ USB C للشحن بمعايير USB-PD 3.0، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان وسعر 1799 دولار.

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