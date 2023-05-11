شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft : الذكاء الاصطناعى سيزيل عناء العمل الشاق ويطلق العنان للإبداع لدى الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Microsoft إن الذكاء الاصطناعي سوف "يزيل عناء العمل الشاق ويطلق العنان للإبداع" - حيث يأمل عدد أكبر من الموظفين في تفريغ المهام بدلاً من الخوف من أن يتم استبدالهم بالآلات، هذا ما تم نشره على موقع metro

وسيعمل الذكاء الاصطناعي أيضًا على تخفيف "الديون الرقمية" على العمال - من حيث حجم رسائل البريد الإلكتروني، والاجتماعات، والإخطارات، والبيانات، والتي اضافت الشركة إنها تتجاوز الآن قدرة البشر على معالجة كل ذلك.

وتعليقًا على إصدار تقرير مؤشر اتجاهات العمل السنوي للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، ساتيا ناديلا: "هناك فرصة هائلة للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تخفيف الديون الرقمية، وبناء كفاءات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الموظفين من أداء مهامه على اكمل وجه،"هذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيقضي على العمل الشاق ويطلق العنان للإبداع."

وأظهرت البيانات التي جمعتها تطبيقات Microsoft 365 أن متوسط الموظف يقضي حوالي 57٪ من وقته في التواصل - بما في ذلك كتابة البريد الإلكتروني، أو حضور الاجتماعات - و 43٪ في الإنشاء، مثل العمل على المستندات ،وجداول البيانات ،والعروض التقديمية،

ويقضي بعض الموظفين ما يقرب من تسع ساعات في الأسبوع في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، على الرغم من أن Microsoft لا توصي بالكيفية التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي تقليل هذا الأمر، فإن نماذج اللغات الكبيرة مثل Bing chatbot الخاص بها ومنافس Google Bard لديها بالفعل القدرة على توسيع الملاحظات الموجزة إلى رسالة كاملة.

ويضيف ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، إن الذكاء الاصطناعي سيعزز إبداع الموظفين،ولكن على الرغم من أن 70٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيفوضون أكبر قدر ممكن من العمل إلى الذكاء الاصطناعي، لتخفيف عبء العمل، وقال 49٪ أيضًا إنهم قلقون من أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائفهم، ومن المفارقات أن 73٪ من المشاركين قالوا إنهم سيكونون مرتاحين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإبداعية، بالنسبة للمهام الإدارية كانت النسبة 76٪ وللتحليل 79٪،حيث يعتقد الناس أيضًا أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على صياغة الأفكار (75٪) وتعديل أعمالهم (75٪ وأجرت Microsoft استطلاع بمجموعه من الاسئلة .

هل ستستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بالملل من وظيفتك؟ نعم أم لا؟

قال أستاذ علم النفس التنظيمي والمؤلف آدم جرانت: "إنه لأمر مدهش أن يكون الناس أكثر حماسًا بشأن إنقاذهم للذكاء الاصطناعي من الإنهاك أكثر من قلقهم بشأن إلغاء وظائفهم".

واتفق قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع من قبل Microsoft أيضًا على إمكانات الذكاء الاصطناعي، حيث ورد أنهم مهتمون مرتين باستخدام الذكاء الاصطناعي "لزيادة الإنتاجية بدلاً من خفض عدد الموظفين" ،بالإضافة إلى ذلك قال 82٪ أن موظفيهم سيحتاجون إلى مهارات جديدة ليكونوا مستعدين لنمو الذكاء الاصطناعي،

هل تقلق من أن الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل دورك في نهاية المطاف؟ نعم أم لا؟

قالت كارين كيمبرا، كبيرة الاقتصاديين في LinkedIn ، المملوكة لشركة Microsoft: "نحن في المرحلة التالية من التغيير مع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد بدأنا بالفعل في إعادة تشكيل سوق العمل "بينما لا تزال الأيام الأولى مما قمنا به، سيؤدي هذا التحول إلى توسيع الفرص وإنشاء أدوار جديدة وزيادة الإنتاجية."

ارتفع عدد منشورات LinkedIn حول موضوعات مثل AI و ChatGPT بنسبة 3300٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت إعلانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تذكر روبوتات المحادثة بنسبة 79٪.

ما رأيك في التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي؟

في تلخيص للتقرير، قال فريق Microsoft: "الذكاء الاصطناعي مستعد لرفع ثقل العمل - ولديه إمكانات كبيرة لتحرير الناس من الديون الرقمية وتعزيز الابتكار،وبالنسبة لكل من الموظفين و ولكن للقادة المرهقين الذين يتطلعون إلى تعزيز الإنتاجية، فإن هذا الوعد قد فات موعده "لكن الذكاء الاصطناعي لن يقوم ببساطة" بإصلاح "العمل - بل سيخلق طريقة جديدة تمامًا للعمل، سيحتاج القادة إلى مساعدة الموظفين على تعلم كيفية العمل بمسؤولية جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، لجني ثمار تحالف الذكاء الاصطناعي والموظف - خلق المزيد من القيمة للشركات ومستقبل عمل أكثر إشراقًا وإشباعًا للجميع.