شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير فى القرصنة يشارك تطبيقات رئيسية لن يستخدمها أبدا بسبب مخاطر الخصوصية! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبير في الأمن السيبراني أن العديد من التطبيقات الأكثر شيوعا في العالم لها شروط خدمة مشكوك فيها، وتستغل البيانات الخاصة لكسب المال حسبما نقلت RT.

فقد أخبر توم جافني، خبير الأمن السيبراني في F-Secure، موقع "ديلي ميل" أن هناك العديد من التطبيقات الشائعة التي لن يستخدمها أبدا بسبب مخاوف بشأن ما تفعله بالبيانات الخاصة.

ويقول إنه من خلال السماح بمراقبة البيانات من قبل شركات "التكنولوجيا الكبيرة"، يمكنها تحديد ما نراه على الإنترنت، ونصبح "مُعرّفين بما تقرره خوارزميات الكمبيوتر لنا".

أليكسا (Alexa)

يقول جافني إن المساعدات الصوتية الرقمية مثل Alexa تمثل مخاطر جسيمة على الخصوصية.

وتستمع الأجهزة إلى "كلمات التنبيه" قبل التشغيل ولكنها تستمع إليها طوال الوقت - وتلتقط مقتطفات من صوتك وتعالجها في مراكز البيانات البعيدة عن منزلك.

ويقول جافني: "أنا لا أستخدمها على الإطلاق، فالبيانات التي تنتقل إلى السحابة المركزية هي حسب التصميم، في الواقع يمكن إجراء المعالجة بشكل أكثر أمانا على الجهاز، في المنزل".





- أوبر

يقول جافني إن لدى أوبر تاريخا من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

وبالإضافة إلى خرق البيانات على نطاق واسع، واجهت الشركة أيضا جدلا حول عرض سمح للموظفين بمعرفة مكان مستخدمي التطبيق.

ويقول جافني: "تم اتهام رئيس الأمن السابق لديهم بحجب خرق سابق للبيانات في عام 2016، وكانت هناك تسريبات لبيانات السائقين في عام 2022 ومؤخرا هذا العام.

- "واتس آب"

يقول جافني إن تشفير "واتس آب" المملوك لـ Meta - حيث يتم تشفير المحتوى بحيث يمكن للمستخدمين المتصلين فقط رؤية الرسائل - هو خطوة إيجابية، لكنه لن يستخدم "واتس آب" بعد الآن لأنه يشارك البيانات مع "فيسبوك".

ويقول: ""واتس آب" منذ عام 2020، يوفر بيانات المستخدم نفسها ويجمعها مع "فيسبوك" لأنهما يشتركان في الملكية نفسها. خرجت من "واتس آب" عندما غيروا شروطهم.

زووم

اعترف إريك يوان، الرئيس التنفيذي لـZoom، في عام 2020 بأنه "أفسد أمان التطبيق حقا'' عندما تمكن المتسللون من تعطيل الاجتماعات بسبب عيوب أمنية.

ولا يحتوي التطبيق على أفضل تشفير - فهو في الواقع أقل من معيار الصناعة.

ويمكن أن تسمح هذه الثغرة بسهولة لمجرمي الإنترنت باعتراض بياناتك والوصول إليها.

اعترف إريك يوان، الرئيس التنفيذي لـZoom، في عام 2020 بأنه "أفسد أمان التطبيق حقا'' عندما تمكن المتسللون من تعطيل الاجتماعات بسبب عيوب أمنية.

ولا يحتوي التطبيق على أفضل تشفير - فهو في الواقع أقل من معيار الصناعة.

ويمكن أن تسمح هذه الثغرة بسهولة لمجرمي الإنترنت باعتراض بياناتك والوصول إليها.

تطبيقات تحرير الصور

يُزعم أن بعض التطبيقات مثل Pro Camera Beauty وArt Editor وSelfie Camera Pro تسرق البيانات من المستخدمين، وفقا لتقارير SHEfinds.

واكتشف باحثون من Trend Micro أن 29 تطبيقا لتحرير الصور والجمال تحتوي على كود جعلها قادرة على أداء أنشطة ضارة على الهواتف الذكية.

وبينما تمر الأنشطة الضارة عادة دون أن يلاحظها أحد، وجد التقرير أن التطبيقات أنشأت اختصارات لإخفاء أيقونتها عندما حاول المستخدمون حذف التطبيق.

ووجد الباحثون أن بعض المستخدمين الذين قاموا بتنزيل تطبيقات تحرير الصور تلقوا إعلانات لمواد إباحية أو محتوى احتيالي كلما قاموا بإلغاء قفل أجهزتهم.

تطبيقات الطقس

تتعقب تطبيقات الطقس موقعك لتظهر لك أفضل التنبؤات، ولكن من خلال القيام بذلك، فإنك تسمح أيضا للتطبيقات بجمع بياناتك. وهذا يشمل Accuweather وClime.

وقالت NordVPN، وهي مجموعة من خبراء الأمان عبر الإنترنت: "بعد منحك الإذن، يتتبع التطبيق موقعك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويبيع هذه البيانات للمعلنين، ما قد يعرض أمان هاتفك وخصوصيتك للخطر. وستبيع تطبيقات الطقس بيانات حول مكان عملك، وكيفية تنقلاتك، ومن هو طبيبك، والصالة الرياضية التي ترتادها".

ماذا تقول الشركات؟

قال متحدث باسم أوبر: "يثق أكثر من 118 مليون مستخدم نشط في أوبر ببياناتهم وخصوصيتهم. لدى أوبر إجراءات وقائية قوية لمنع فقدان البيانات الشخصية أو استخدامها غير المصرح به".

وقال متحدث باسم Meta: "حماية خصوصية وأمن بيانات الأشخاص أمر أساسي لكيفية قيامنا بأعمالنا. لهذا السبب استثمرنا بكثافة في ميزات مثل فحص الخصوصية وأساسيات الخصوصية لتوفير الشفافية وعناصر التحكم ليفهم الأشخاص تفضيلات الخصوصية الخاصة بهم ويتمكنوا من إدارتها".

وقال متحدث باسم "أمازون": "نحن نضمن حماية بيانات العملاء في جميع الأوقات. يتضمن ذلك تسجيلات العملاء الصوتية من Alexa والتي يتم تخزينها بشكل آمن في Amazon cloud".