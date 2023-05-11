شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة إعداد جهاز كمبيوتر جديد بنظام ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد اشتريت جهاز كمبيوتر شخصيًا جديدًا يعمل بنظام Windows 11 أو كنت تخطط لشراء جهاز جديد يعمل بنظام Windows 11 ، فيجب أن تعلم أن إعداده بشكل صحيح مهم لتقديم أداء أفضل وتجربة مستخدم أفضل.

ولا يشمل هذا إعداد Windows 11 فحسب، بل يشمل أيضًا الإعدادات والتغييرات التي يجب على المرء إجراؤها قبل استخدامه، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء إعداد جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11.

أولاً وقبل كل شيء، قم بفك علب الأجهزة بشكل صحيح، وقم بإزالة البلاستيك ومواد الحماية الأخرى قبل بدء تشغيله أو توصيل الكابلات، ثم قم بتوصيل الكابلات الضرورية، مثل سلك الطاقة والأجهزة الطرفية وما إلى ذلك، بمجرد التوصيل، اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر.





- كن حذرًا مع الإعداد الأولي لنظام التشغيل Windows 11بمجرد تشغيل الجهاز، سيتم الترحيب بك من خلال شاشة إعداد Windows 11، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة مثل تحديد منطقتك ولغتك وتخطيط لوحة المفاتيح وما إلى ذلك، ثم تقدم للأمام وقم بتوصيل الجهاز بالإنترنت إما عبر كابل Ethernet أو Wi-Fi.

الآن، تابع عملية الإعداد وأدخل بيانات اعتماد حساب Microsoft لتلقي أحدث الميزات والتحديثات والتطبيقات. بمجرد الانتهاء من كل شيء وجاهزيته، يتم الآن إعداد Windows 11 على جهازك ويمكنك البدء في استخدامه.





- انتبه إلى إعدادات الخصوصية والتخصيصأثناء عملية الإعداد، سيقدم لك Windows 11 إعدادات الخصوصية والتخصيص، خذ الوقت الكافي لمراجعة هذه الإعدادات وتخصيصها وفقًا لتفضيلاتك، ويمكنك اختيار تمكين أو تعطيل ميزات مثل الإعلانات المخصصة ومشاركة بيانات التشخيص وخدمات الموقع. اضبط هذه الإعدادات بناءً على مستوى راحتك وانقر فوق شاشات الإعداد وفقًا لذلك.





- قم بتشغيل تحديث Windowsيتأكد تحديث Windows من أن الجهاز يعمل بأحدث إصدار من Windows 11 ولديه أيضًا أحدث إصدار من برامج التشغيل المثبتة فيه للحصول على أداء أفضل وأفضل.

- إضفاء الطابع الشخصي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 11

إذا كنت موافقًا على المظهر والتخطيط الافتراضي لنظام التشغيل Windows 11 ، فلا بأس بذلك، ومع ذلك، ننصحك بإجراء التغييرات اللازمة على Windows 11 لجعله أكثر خصوصية، على سبيل المثال، قم بتشغيل الوضع الداكن وقم بتطبيق سمة داكنة من إعدادات Windows 11. تخصيص شريط المهام والإعدادات الأخرى.





راجع إعدادات مكافحة الفيروساتقبل أي شيء، من المهم التأكد من أن النظام آمن ولديه أحدث قاعدة بيانات لمكافحة الفيروسات، للقيام بذلك، قم إما بمراجعة جميع إعدادات برنامج مكافحة الفيروسات المرفق مع النظام أو استخدم Windows Defender لتأمين جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11 من الفيروسات والبرامج الضارة.





- قم بتنزيل التطبيقات الضرورية وتثبيتهالجعل جهاز الكمبيوتر الجديد الذي يعمل بنظام Windows 11 أكثر فاعلية، قم بتثبيت تطبيقات البرامج الأساسية، قم بتثبيت متصفح الويب ومشغل الموسيقى والتطبيقات الأخرى حسب اختيارك، فقط تأكد من تنزيلها إما عبر متجر Microsoft أو من مصدر موثوق.