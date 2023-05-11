شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل VS العالم.. صانعة آيفون أكبر من أى سوق للأوراق المالية فى العالم تقريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم Book Dimensional’s Matrix - هو مراجعة سنوية للعائدات العالمية التي تسلط الضوء على قوة الاستثمار المركب - فصلاً عن "رسملة سوق الأسهم العالمية"، يسرد القيمة السوقية لمعظم دول العالم.

ليس من المستغرب أن أميركا هي الرائدة عالميًا في قيمة سوق الأسهم، حيث تبلغ ثروة سوق الأسهم في الولايات المتحدة 40 تريليون دولار تقريبًا 60% من قيمة جميع الأسهم في العالم حسبما نقلت CNBC.

ليس من المستغرب أن أميركا هي الرائدة عالميًا في قيمة سوق الأسهم، حيث تبلغ ثروة سوق الأسهم في الولايات المتحدة 40 تريليون دولار تقريبًا 60% من قيمة جميع الأسهم في العالم.

رسملة السوق العالمية حسب الدولة

النسبة المئوية تشير إلى النسبة من الحصة العالمية

أميركا: 40 تريليون دولار (59%).

اليابان: 4.1 تريليون دولار (6%).

المملكة المتحدة: 2.6 تريليون دولار (4%).

الصين: 2.5 تريليون دولار (4%).

كندا: 2.1 تريليون دولار (3%).

فرنسا: 1.8 طن (3%).

سويسرا: 1.6 تريليون دولار (2%).

الهند: 1.4 تريليون دولار (2%).

أستراليا: 1.4 تريليون دولار (2%).

ألمانيا: 1.3 طن (2%).

تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة آبل 2.7 تريليون دولار هذا الأسبوع لتتجاوز بذلك القيمة السوقية للمملكة المتحدة، ثالث أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.

القيمة السوقية لآبل: 2.7 تريليون دولار.

المملكة المتحدة: 2.6 تريليون دولار (595 شركة).

فرنسا: 1.8 تريليون دولار (235 شركة).

الهند: 1.4 تريليون دولار (1242 شركة).

ألمانيا: 1.3 تريليون دولار (255 شركة).

إن شركة Apple ليست فقط أكبر من جميع الشركات البالغ عددها 595 المدرجة في المملكة المتحدة، بل إنها أكبر من جميع الشركات في فرنسا (235 شركة) والهند (1242 شركة).

فيما يبلغ حجم شركة Apple ضعف حجم سوق الأسهم الألمانية بالكامل والتي تضم 255 شركة.