تكنولوجيا: تسريب صور هاتف Moto Razr 40 الرسمية… مما يكشف عن التصميم الكامل والألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق مجموعة Moto Razr 40 من الهواتف الذكية القابلة للطي قريبًا. ومع ذلك، قبل الإعلان الرسمي، قدم لنا تقرير جديد نظرة على التصميم الكامل للجهاز الرئيسي بفضل الصور الرسمية المسربة.

فوفقًا للصور التي تمت مشاركتها بواسطة MySmartPrice، تم عرض التصميم الكامل لهاتف Razr 40، وهو أحد الإصدارين المخطط لهما للمجموعة (الإصدار الآخر هو Razr 40 Ultra). وبالنظر إلى هذه الصور المسربة، يمكننا أن نرى أن الجهاز يتميز بتصميم قابل للطي صدفي الشكل، كما تتميز الشاشة أيضًا بكاميرا أمامية ضمن فتحة مركزية.

وفي الوقت نفسه، يحتوي الجزء الخلفي على وحدة كاميرا تتضمن أيضًا شاشة صغيرة تعرض معلومات مهمة مثل الوقت والإشعارات. وبجانب هذه الشاشة يوجد إعداد كاميرا مزدوج وفلاش LED.

علاوةً على ذلك، تكشف الصور الرسمية المسربة أيضًا عن ألوان الهاتف القابل للطي القادم؛ بما في ذلك اللون الزيتوني أخضر والأرجواني والأبيض. والجدير بالذكر أن اللوحة الخلفية تأتي بطبقة نهائية من الجلد النباتي أيضًا، والتي من المفترض أن توفر إحساسًا متميزًا.

المصدر

اعلان





