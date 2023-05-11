شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين يرتفع بشكل طفيف بعد بيانات التضخم الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أميركا لشهر أبريل، حيث ارتفعت عملة بتكوين لما يقرب من 2% إلى 28174.29 دولارًا، وفقًا لـ Coin Metrics، بعد أن بدأت الأسبوع بانخفاض حاد، فيما لا تزال منخفضًة بنسبة 4.5% هذا الأسبوع. أما الأثيريوم ارتفعت أكثر من 1% إلى 1873.52 دولار، حسبما نقلت CNBC.

زاد تفاؤل المستثمرين بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 4.9% في أبريل، وهو أقل بقليل مما توقعه الاقتصاديون في استطلاع داو جونز.

قالت كالي كوكس المحلل في شركة الاستثمار eToro: "عندما يتعلق الأمر ببيانات التضخم، تتبنى عملة البيتكوين هويتها كأصل أكثر خطورة".

وأضافت: "التضخم ينخفض، تمامًا كما أراد بنك الاحتياطي الفدرالي، وهذا يخفف المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد". "إن معدلات التضخم المنخفضة تدعم أيضًا حالة نهاية رفع أسعار الفائدة، والمعدلات الأعلى هي التي بدأت شتاء العملات المشفرة منذ أكثر من عام."