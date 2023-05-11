شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لإطلاق قمر متطور للأرصاد الجوية ودراسة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد مخصص للأرصاد الجوية ودراسة المناخ، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "أرسلنا إلى مطار فوستوتشني الفضائي قمر Meteor-M No. 2-3 الجديد استعدادا لإطلاقه إلى مدارات الأرض، هذا القمر صمم لدعم أبحاث الأرصاد الجوية وإجراء الدراسات على الموارد المائية ومراقبة المناخ والرصد البيئي".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "القمر من المفترض أن يطلق من مطار فوستوتشني باستخدام صاروخ فضائي روسي من نوع Souz 2.1B ".

وتبعا للبيان فإن القمر الجديد جهّز بتقنات تساعد على دراسة الموارد الطبيعية على الأرض، وإجراء الدراسات الفيزيائية على الأشعة الشمسية في المدارات القريبة من الأرض، كما زوّد بمنظومات Cospas-Sarsat لعمليات البحث والإنقاذ".

ويتميز القمر الجديد عن أقمار Meteor-M الروسية السابقة بحصوله على معدات أكثر تطورا مثل، مقياس الإشعاع المنعكس قصير الموجة ومقياس طيف كتلة التردد الراديوي الأمر الذي يساعده عل تأدية مهامه بكفاءة عالية في مختلف الأحوال الجوية.