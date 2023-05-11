شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تدفق تطبيقات هاتف أندرويد إلى جهاز كروم بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتمكين تدفق التطبيقات عبر Phone Hub في Chrome OS Beta، يمكنك التحقق بسرعة من رسائلك أو تتبع حالة أى طلب قمت بإجرائه، حيث لن تضطر إلى تثبيت تطبيقات أندرويد على جهاز كروم بوك، عندما تحتاج إليها عند الضرورة.

بمجرد تمكين Phone Hub ، يمكنك دفق التطبيقات إما عن طريق النقر فوق إشعار تطبيق المراسلة أو تصفح قسم Hub's Recent Apps بعد فتح تطبيق معين على هاتفك.

وتعمل الميزة مع الهواتف "المحددة" التي تعمل بنظام Android 13 أو أحدث.

يجب أن يكون جهاز كروم بوك والجهاز الآخر على نفس شبكة WiFi وأن يكونا قريبين منك فعليًا، على الرغم من أنه يمكنك استخدام الهاتف كنقطة اتصال من خلال ميزة التوصيل الفوري إذا لزم الأمر.

وتعمل جوجل على عكس الوصول إلى تطبيق أندرويد عن بُعد الذي حصلت عليه في ويندوز لسنوات.

ومع ذلك قد تكون الوظيفة أكثر فائدة على أجهزة كروم بوك، على الرغم من أن دفق التطبيقات لن يحل محل التطبيقات الأصلية، إلا أنه يمكن أن يوفر مساحة تخزين ثمينة ويجنبك الاضطرار إلى التنقل بين الأجهزة لمجرد إكمال مهام معينة.

هذا النهج أيضًا أكثر استقلالية عن الشركة المصنعة حيث يقتصر نهج مايكروسوفت على هواتف سامسونج وهونر.