علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تحديث macOS Ventura 13.4 يصلح خلل موجود بتطبيقات فلترة المحتوى

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل تحديث macOS Ventura 13.4 على إصلاح خطأ موجود بعامل تصفية المحتوى والذي ظهر في إصدار سابق من الإصدار التجريبي ‌macOS Ventura‌ 13.4، لذلك لن يحتاج المستخدمون الذين قاموا بتثبيت الإصدار العام ‌macOS Ventura‌ 13.4 الأسبوع المقبل للقلق بشأن مشكلات الشبكات.

تسبب الإصدار التجريبي الرابع من الأسبوع الماضي في عدم عمل ‌macOS Ventura‌ 13.4 مع تطبيقات تصفية المحتوى مثل Little Snitch و Radio Silence. وبعد تثبيت التحديث، واجه بعض المستخدمين مشاكل في الاتصال بالشبكة، واتضح أن تطبيقات جدار الحماية هي السبب.

أدى تعطيل تطبيقات تصفية المحتوى إلى إصلاح المشكلة، ولكن أبل عالجت المشكلة والآن تعمل تطبيقات تصفية المحتوى مع تحديث ‌macOS Ventura‌ 13.4. سيتم إصدار ‌macOS Ventura‌ 13.4 و iOS 16.5 للجمهور الأسبوع المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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