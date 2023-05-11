تكنولوجيا: أبل تطلق إصدار المرشحين من iOS 16.5 و iPadOS 16.5 للمطورين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت أبل اليوم بإطلاق الإصدارات الترشيحية من iOS 16.5 و iPadOS 16.5 للمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة لأغراض الاختبار، وذلك بعد أسبوع من إطلاق الإصدار التجريبي الرابع.

يمكن للمطورين المسجلين الاشتراك في الإصدارات التجريبية من خلال فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى تحديث البرنامج، والنقر على خيار “تحديثات الإصدار التجريبي” والتبديل في الإصدار التجريبي من iOS 16/iPadOS 16 Developer Beta. لاحظ أن معرف أبل المرتبط بحساب المطور مطلوب لتنزيل الإصدار التجريبي وتثبيته.

يضيف iOS 16.5 علامة تبويب رياضية في تطبيق Apple News، مما يسهل الوصول إلى المحتوى الذي يركز على الرياضة. ويمكنك اختيار متابعة فرقك المفضلة للحصول على التحديثات بشكل منتظم.

وتقول شركة آبل إن iOS 16.5 و iPadOS 16.5 سيصدران الأسبوع المقبل.

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