شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن آيفون 16 برو ماكس قبل إطلاق آيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زلنا على بعد أشهر من إطلاق سلسلة أبل آيفون 15، إلا أنه تم الكشف عن تفاصيل سلسلة آيفون 16 من قبل محلل صناعة شاشات العرض الموثوق به، ومن المحتمل أن تعلن شركة أبل عن هواتف آيفون 2023 الخاصة بها فى سبتمبر من هذا العام، كما من المتوقع إطلاق سلسلة آيفون 16 فى نفس الوقت تقريبًا من العام المقبل.

وفى هذا التقرير نستعرض معلومات عن أجهزة آيفون المقبلة..

ذكرت MacRumors أن طرازات آيفون 16 برو ستأتى بشاشات ضخمة، حيث تخطط أبل لتغيير أحجام الشاشة لـ2024 آيفون، وفقًا للتفاصيل التى كشف عنها روس يونج، المؤسس المشارك لشركة Display Supply Chain Consultants.

ادعى المصدر أن طراز آيفون 16 برو وماكس سيحتوى على شاشة بقياس 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالى.

من المحتمل أن تكون هذه لوحات OLED لأن أبل كانت تقدم نفس الشيء مع معظم موديلاتها.

وبالمقارنة يشتمل آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس الحاليان على شاشتي 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

أما عن آيفون 15 رسمت التسريبات بالفعل صورة جيدة لما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آيفون لهذا العام.

ومن المتوقع أن يحزم جهاز آيفون 15 وطرازه بلس مجموعة شرائح Apple Bionic A16 ، في حين أن طرازات برو ستأتي مع شريحة A17 الجديدة أسفل الغطاء.

وتشير بعض تقارير إلى أن جميع الإصدارات تحتوى على منفذ USB من النوع C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل .

يُذكر أن جميع الأجهزة ستتميز بميزة Dynamic Island الجديدة للشركة، والتي تم تقديمها فقط على طرازات آيفون 14 برو، وهذا يعني أننا قد نرى تصميم الشاشة المثقوبة في جميع الوحدات.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم أبل وحدة بطارية أكبر مع الطرز الأحدث وتحسين أفضل للبطارية.

ومن المحتمل أن يتم شحن سلسلة آيفون 15 مع نظام التشغيل iOS 17.

وتشير التسريبات إلى أن الطرازات القياسية ستحصل على ترقية كبيرة في قسم الكاميرا.

ويمكن أن يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية على مستشعر أساسى بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل شوهدت في الطرز السابقة.

كذلك لن تحتوي الإصدارات العادية على كاميرا تليفوتوغرافي مثل موديلات Pro لأن هذا شيء سيبقى مقصورًا على الموديلات المتطورة، حسب التسريبات.

وتميل طرز Pro إلى الحصول على مستشعرات أكبر للحصول على إخراج أفضل للتصوير الفوتوغرافى.