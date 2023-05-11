تكنولوجيا: جوجل تدفع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 14 في فعاليات #I/O 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث في فعاليات I/O 2023 عن إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 14 الذي يجلب مميزات جديدة.

مع إنطلاق مؤتمر المطوريين ركزت جوجل في تصريحاتها على تطور تقنية الذكاء الإصطناعي، كما إستعرضت عملاق البحث المميزات الجديدة المخصصة في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث نظام التشغيل Android 14 الذي يتوفر لهواتف Pixel.

ومن المقرر أن يدعم الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 14 معالجة الأخطاء التي ظهرت في الإصدار التجريبي الأول من التحديث.

ويتضمن التحديث تحسينات للكاميرة التي تدعم نظام HDR أصلي بعمق 10بت، لتعزيز الألوان لتكون أكثر حيوية وإشراق في الصور.

ويدعم تنسيق الصور Ultra HDR في الإصدار v0.9.1 التوافق مع ملفات صور JPEG لذا ستكون للتطبيقات القدرة على عرض صور HDR على هيئة SDR.

كما تدعم جوجل في هذا التحديث إلتقاط صور بحجم 10بت مضغوطة للأجهزة المتوافقة، أيضاً سيدعم تحديث Android 14 التطبيقات في تحسين أوقات معالجة الصور مع إضافة تحسينات في الصور ذات الإضاءة المنخفضة.

أيضاً سيتوفر دعم تبويب focus وzoom في الإمتدادات، مع تقليص وقت معالجة الصور في التكبير، من جانب أخر يدعم تحديث Android 14 ميزة “lossless audio” عبر USB، والذي سيدعم الإتصال بالمكبرات الصوتية ومضخم الصوتيات لمعالجة وضبط الصوتيات.

كما تقدم جوجل “Health Connect” في هذا التحديث، حيث تأتي هذه الميزة مدمجة في النظام لدعم تسجيل بيانات المستخدم الصحية وبيانات اللياقة البدنية، مع إدارة آلية مشاركة البيانات مع التطبيقات، كما تأتي “Health Connect” في هذا التحديث بميزة مشاركة مسار التمارين.

كما يجلب تحديث Android 14 ميزة جديدة لمشاركة الموقع التي ستعمل على إعلام المستخدم في كل مرة يتم مشاركة بيانات الموقع مع تطبيقات خارجية وذلك عبر إشعارات يتم دفعها للمستخدم في الوقت الفعلي.

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