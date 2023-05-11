تكنولوجيا: جوجل تستعرض إختيارات التخصيص المتاحة في تحديث Android 14 في #I/O 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن إختيارات التخصيص الجديدة التي تقدم في تحديث Android 14 والتي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

تستهدف جوجل التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي في التحديثات القادمة من نظام تشغيل الأندوريد، ولقد أوضحت الشركة تفاصيل إختيارات التخصيص المتاحة للمستخدمين عبر تحديث Android 14.

ولقد أوضحت جوجل أن ميزة “Generative AI wallpapers” هي أولى إختيارات التخصيص المتاحة في هذا التحديث، حيث سيتم إعلام المستخدم في قائمة إعدادات الخلفيات بالإختيارات المتاحة للتخصيص من الثيمات، والتصميم، ويمكن كتابة الإختيارت المطلوبة في ورق الحائط لتعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على إنشاء الخلفية المخصصة وفقاً لإختيارات المستخدم.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة التخصيص “Generative AI wallpapers” بشكل حصري لهواتف Pixel بدءاً من الشهر المقبل.

كما تضاف ميزة “Generative AI wallpapers” لتطبيق Google Messages الذي يأتي مع Magic Compose، حيث ستعمل الميزة على إقتراح الردود التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي في المحادثات، ويتوفر هذا الإختيار في مربع جديد يظهر إلى جانب قائمة emoji في تطبيق Messages.

كما سيتاح للمستخدم إختيار شكل الكتابة في التطبيق، وضبط الرسائل بشكل موجز لتكون أكثر إحترافية لتتوافق مع الحدث.

ومن المقرر أن تتوسع جوجل بإختيارات التخصيص لتشمل قفل الشاشة، حيث تقدم جوجل أنواع جديدة من الخطوط، والألوان، وإمكانية تخصيص حجم الساعة، وإختيارات لتصميم قفل الشاشة.

أيضاً سيتاح للمستخدم إجراء تغييرات على قوائم الإختصارات لتتوافق مع تجربة وإحتياجات المستخدم، كما يجلب تحديث Android 14 خيارات الرموز التعبيرية والخلفية السينمائية، حيث يتوفر للمستخدم حتى 14 إيموجي، مع إمكانية التصفح للحصول على أشكال وألوان وأيضاً أحجام أكثر.

كما ستدعم الشاشة الرئيسية وشاشة القفل المستخدم بتجربة تفاعليه عند لمس الشاشة، أيضاً يتميز ورق الحائط Cinematic بدعم المستخدم لإختيار صورة من مكتبة الصور ومن ثم إضافة مؤثرات على الصور لتقدم عرض ثلاثي الأبعاد عند إمالة الجهاز.

أيضاً تقدم جوجل تحسينات لميزة “Find My Device” في تحديث Android 14، حيث تدعم نطاق أوسع من الأجهزة من مختلف الشركات المصنعة، مع دعم تحديد موقع الجهاز خارج نطاق الأنترنت بإستخدام البلوتوث ومستشعر القرب.

كما تشمل الميزة الآن ملحقات تتضمن السماعات، وأجهزة التعقب، والأجهزة اللوحية من بين أجهزة أخرى، حيث سيتم التعرف على الجهاز وتتبع الموقع.

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