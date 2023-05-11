شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق مركبة جديدة إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية "CASC" أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق مركبة جديدة إلى الفضاء، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تم تحضير مطار Wenchang الفضائي الواقع الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعة هاينان الصينية لإطلاق مركبة Tianzhou-6 الفضائية، المركبة ثبتت على منصة الإطلاق بانتظار رحلتها نحو المحطة المدارية الصينية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "صاروخ CZ-7 الذي سيحمل المركبة إلى الفضاء بات جاهزا أيضا، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق خلال الأيام القليلة المقبلة، ووفقا لتقييمات الخبراء في CASC فإن المعدات في المطار الفضائي بحالة فنية جيدة، وبقي فقط إجراء بعض الفحوصات الفنية الصغيرة قبل عملية الإطلاق".

ويعتبر مطار Wenchang الذي ستطلق منه المركبة واحدا من أهم المطارات الفضائية في الصين، فهو المطار الفضائي الوحيد في البلاد الذي تسمح مواصفاته الفنية والتقنية بإطلاق صواريخ CZ-7A الصينية التي يزيد طولها عن ستين مترا، كما يمكن استخدامه لإطلاق عدة أنواع أخرى من صواريخ الفضاء الصينية مثل صواريخ CZ-8 وCZ-5 وCZ-5B.

واستخدم هذا المطار سابقا في إطلاق عدة مركبات فضائية من نوع Tianzhou، كما استعمل لإطلاق الوحدة الأساسية وباقي وحدات المحطة المدارية الصينية، كما أطلقت منه مركبة Tianwen-1 المخصصة لاستكشاف المريخ.