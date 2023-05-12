شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين قيادة المركبات الكهربائية وتقنية الطيار الآلى؟.. تعرف على عوامل الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الكثير من الناس سيهتمون بشكل أساسي بمدى السيارات الكهربائية قبل شراء أولى سياراتهم الكهربائية ، فإن البعض الآخر قلق قليلاً بشأن وجود بطارية ليثيوم أيون عملاقة مربوطة بالهيكل السفلي لسيارتهم، ويمكن أن تشتعل هذه الأشياء، وهنا نقول ما مقدار هذا الخطر الحقيقي؟ وكذلك هناك خطر آخر يتضمن فكرة القيادة الذاتية "الطيار الآلى"، ونرصد الفرق بخصوص عوامل الأمان.





مشكلة السلامة الرئيسية لبطاريات الليثيوم أيون هي درجة حرارتها، وإذا ارتفعت درجة حرارتهم ، فإنهم عرضة للاشتعال. إذا أصيبوا بالبرد الشديد، فإنهم يتجمدون ويتوقفون عن العمل بشكل دائم، ويجب تنظيم معدلات الشحن والتفريغ بعناية أيضًا، وإلا ستصاب بحرائق كهربائية، وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي العيوب الصغيرة في هيكل البطارية إلى قصر الدوائر وتقليل العمر الافتراضي.

ما هي ميزات الأمان الموجودة في بطاريات المركبات الكهربائية؟

وتمتلك المركبات الكهربائية ما يسمى بأنظمة إدارة البطارية (BMS) لمراقبة كل هذه المتغيرات، وسيصدر نظام إدارة المباني تحذيرات عند الحاجة ويتدخل بشكل مباشر عن طريق قطع الطاقة إذا خرجت الأمور عن السيطرة، وتحتوي عبوات بطاريات المركبات الكهربائية أيضًا على أنظمة إدارة حرارية، وعادةً ما تكون هذه حلقة مغلقة من سائل التبريد يتدفق جنبًا إلى جنب مع خلايا البطارية، ولكن تبريد الهواء وخلايا بطارية اللحام مباشرة إلى هيكل السيارة هي أيضًا وسيلة لتخفيف الحرارة الشديدة.





ما مدى جودة تعامل المركبات الكهربائية مع الاصطدام؟

نظرًا لعدم وجود محرك في الجزء الأمامي من EV ، فإن غطاء المحرك عادة ما يحتوي على صندوق - مما يعني وجود صندوق أمامي يعمل هذا كمنطقة تجعد كبيرة في حالة وقوع حادث وجهاً لوجه، وتجنب حادث واحد في ألمانيا وقوع إصابات بفضل هذه الخاصية المتأصلة في السيارات الكهربائية واختبارات التصادم تثبت ذلك، وحصلت السيارات الكهربائية الشهيرة مثل Tesla Model 3 و Hyundai Ioniq 5 و Nissan Leaf على تصنيفات شاملة من فئة الخمس نجوم من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA

وعلى الرغم من أنك قد تقلق بشأن خطر نشوب حريق من البطاريات، إلا أن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة قد تحطم 55 طرازًا مختلفًا من المركبات الكهربائية ولم يواجه حريقًا بعد، لكنها تحدث بشكل غير متكرر، مثلما حدث عندما تحطمت تسلا موديل S متسارعة في عام 2019، وفقا لتقرير digital trend.

كما هو الحال مع أي سيارة، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات مع السيارة الكهربائية، لحسن الحظ فإن التكنولوجيا الموجودة فيها متقدمة بما يكفي لتكون قادرة على تخفيف المزيد من المخاطر أكثر من أي وقت مضى، ويوجد قدر لا يُصدق من الذكاء في الداخل يمكنه مراقبة ما يحدث في بطاريتك وحولك على الطريق لضمان قيادة آمنة. بمرور الوقت، ستتحسن هذه الإجراءات الوقائية.





هل قيادة الطيار الآلي آمنة؟

لا تحتوي جميع السيارات الكهربائية على طيار آلي، والقيادة الذاتية حقًا بعيدة المنال ، لكن المركبات الكهربائية تميل إلى امتلاك ميزات قيادة أكثر ذكاءً من سيارتك العادية، وتعتبر مستشعرات الكشف عن القرب ميزة أمان مرحب بها ، وأصبحت كاميرات الرؤية الخلفية دعامة أساسية في جميع السيارات ، وليس فقط المركبات الكهربائية، وتصبح الأمور أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالميزات المتقدمة مثل المساعدة في الحارة و Tesla Autopilot .

ووجدت دراسة ألمانية حديثة أن السيارات القادرة على المرور والاندماج والانحراف بمفردها تزيد من مستوى الأمان بنسبة 18٪، المركبات على الطيار الآلي للطرق السريعة أكثر أمانًا بنسبة 5٪، وتعد مراجعة الأدبيات لعام 2018 من قبل AAA أكثر تفاؤلاً، مما يشير إلى أنه يمكن تجنب 40 ٪ من حوادث سيارات الركاب باستخدام أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتنشر Tesla بياناتها الخاصة كل ثلاثة أشهر، وأشارت إلى أن السائقين الآليين الذين يقودون كل ميل، يصطدمون بنحو 10 مرات أقل من المعدل الوطني.

وينشر NHTAS الآن بيانات شهرية عن الحوادث التي تنطوي على تقنية مساعدة القيادة المتقدمة، وهذا جديد إلى حد ما، لذا فإن البيانات غير واضحة وفي الوقت الحالي كل ما نراه من هذا التقرير هو أن السيارات بها ميزات مثل الطيار الآلي المجهزة، وليس أنها كانت بالضرورة نشطة وقت وقوع الحادث، ومع ذلك من بين جميع الحوادث الـ 130 التي تم جدولتها بين يوليو 2021 ومايو 2022 ، أبلغ 16 فقط عن أي إصابات ، واحدة كانت خطيرة .

على الرغم من كل ذلك، لم يتم بيع المشرعين الأمريكيين بالكامل وأصدر السيناتور إدوارد ماركي (D-MA) وريتشارد بلومنثال (D-CT) بيانًا مشتركًا يشيد بتحقيقات NHTSA بينما يلقي بظلال من الشك على سلامة القيادة باستخدام الطيار الآلى.