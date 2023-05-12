شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر ميزات جديدة لمستخدمى آيفون الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل سوار جديدًا لساعة آبل ووتش، كما أعلنت أنها ستصدر iOS 16.5 و watchOS 9.5 الأسبوع المقبل، حيث كان عملاق التكنولوجيا قد بدأ اختبار تحديث البرنامج في مارس، وسيصدر الأسبوع المقبل لجميع المستخدمين.

قالت شركة آبل إنها ستوفر واجهة ساعة Pride Celebration الجديدة وخلفية آيفون الأسبوع المقبل، وتتطلب نظامي watchOS 9.5 و iOS 16.5".

يوفر تحديث iOS 16.5 ميزة أخرى مفيدة لجهاز آيفون وهي إضافة علامة تبويب رياضية جديدة في تطبيق Apple News، إلى جانب خلفية Pride Celebration الجديدة.

وقالت الشركة: " الخلفية تدعم القوة المشتركة لمجتمع LGBTQ +" مشيرة أن خلفية الشاشة تأتي بتصميم جديد، وتتحرك ديناميكيًا عندما يفتح المستخدم قفل آيفون الخاص به.

كذلك أضافت آبل مع iOS 16.5 علامة تبويب رياضية جديدة في تطبيق Apple News، باستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الأخبار والنتائج والجداول الزمنية لأي حدث رياضي، حيث كان الوصول إلى هذه المعلومات فى السابق متاحًا فقط ضمن علامة التبويب "اليوم".

وقدمت آبل إلى جانب علامة التبويب الرياضية الجديدة، تحديثًا ثانويًا ومفيدًا لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 16.5.

وسيتمكن مستخدمو آيفون مع هذا التحديث الجديد، بدء تسجيل الشاشة من خلال سيري.

لبدء التسجيل يمكن للمستخدمين إعطاء أوامر لمساعد آبل مثل قول "يا Siri ، ابدأ تسجيل الشاشة" وإنهاء التسجيل في أي وقت.

يجب على المستخدمين حاليا الانتقال إلى الإعدادات لتنشيط تسجيل الشاشة من خلال مركز التحكم.