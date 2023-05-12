شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات أندرويد لشبكة "Find My Device" تكشف أجهزة تعقب البلوتوث غير المرغوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستمكن تحديثات أندرويد لشبكة "Find My Device" الخاصة بها من العثور على المزيد من الأجهزة، وستعمل تنبيهات التعقب غير المعروفة بشكل منفصل على تنبيه المستخدمين إلى أجهزة التتبع غير المرغوب فيها، حتى لو لم تكن تحمل علامة جوجل التجارية، حسبما أعلنت الشركة خلال مؤتمرها الرئيسي I / O 2023.

وستأتي التحديثات في صيف 2023، لكن الشركة لم تحدد موعدًا محددًا.

تحدث تنبيهات التعقب غير المعروفة عندما تكتشف الشبكة جهاز تعقب بلوتوث، مثل Apple AirTag أو جهاز Tile، مسجل لمستخدم آخر يتابعك.

مع تحديث أندرويد سيظهر أي متتبع متوافق مع شبكة Find My Device على تطبيقك.

وتتضمن التحديثات الأخرى لتطبيق Find My Device ميزة تقوم باختبار اتصال الأجهزة المتوافقة إذا لم تتمكن من العثور عليها، وطرق لعرض موقع هذه الأجهزة حتى إذا كانت غير متصلة بالإنترنت ودعم جديد لأجهزة Tile و Chipolo و Pebblebee و Sony و JBL.

ويأتي إعلان أندرويد بعد شراكة جوجل وآبل في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة التتبع غير المرغوب فيه عبر الأجهزة.

وقدمت الشركات أفضل الممارسات والتعليمات للسماح بإشعارات التتبع غير المصرح بها عبر أجهزة iOS و أندرويد.