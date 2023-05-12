شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 3% فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين انخفاضًا كبيرًا فى سعرها بعد الخضوع لضغوط السوق اليوم الجمعة 12 مايو، فى كل من التبادلات الوطنية والدولية، في آخر 24 ساعة، خسرت البيكوين 882 دولارًا من نقطة سعرها، خلال اليوم الماضي، حيث شهدت Bitcoin انخفاضًا بنسبة 3 % تقريبًا، و انخفضت بنسبة 9 % في الأيام السبعة الماضية.

انخفضت إيثر اليوم الجمعة بنسبة قدرها 3.40 %، في ذلك الوقت أو كتابة هذا التقرير، وكان ETH يتداول عند نقطة سعر 1.762 دولارًا، وفقاً Gadgets 360، على مدار اليوم الماضي، حيث سجلت ETH انخفاضًا في القيمة قدره 68 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اتبعت معظم العملات المشفرة BTC و ETH على الرسم البياني للسعر للتداول باللون الأحمر.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 2.81 % ليقف عند 1.10 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

قال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX ، لـ Gadgets 360: "لا تزال العقبات التنظيمية فى الولايات المتحدة تشكل تحديات لأكبر قاعدة مستخدمين للعملات المشفرة والشركات التى أقامت متجرًا هناك".